Madagascar/Sénégal: Barea contre le Sénégal - Ambiance de fête dans tous les quartiers !

Ambiance de folie. Le match des Barea contre les Sénégalais restera à jamais dans les annales du football malgache.

C'était un duel très apprécié dont les Malgaches ne rêvaient que d'une seule chose : une qualification historique pour la finale. Les Malgaches ont passé par toutes les émotions, hier soir. La confiance au début, puis la peur après le premier but du Sénégal à la 5e minute, et... la tristesse. Mais c'est la beauté du football. Et tout le monde a été fier du parcours des Barea : encore la ferveur populaire.

À quelques heures du coup d'envoi, les fans zones installées dans presque tous les quartiers de la Capitale étaient prêtes à accueillir la foule pour soutenir ensemble l'équipe nationale. Quelques minutes plus tard, les gens ont commencé petit à petit à investir les lieux. Pour les quartiers d'Ambohimanarina et d'Ambohibao, des centaines de personnes ont bravé le froid et se sont réunies dès 19 heures. Ces supporters des Barea ont eu un avant-goût lors du premier match Algérie-Niger.

C'est à 21h45min à Analakely. Tout le monde se précipite devant l'Hôtel de ville. La foule déborde l'Avenue Analakely dont certains sont prêts à passer toute la soirée dans cette fan zone. Le match tant attendu se déroulera dans quelques minutes. Aux côtés des arcades, l'alcool coule à flots mais l'ambiance reste festive. " Tout peut se passer ce soir, je suis sûr que notre équipe va gagner. On est là car les Barea seront qualifiés en finale ", lance un supporter vêtu de tricolore.

Déception

Les supporters ont eu plusieurs sueurs froides en première mi-temps avec ce premier but du Sénégal dès la 5e minute. Les visages se crispent et la frustration gagne du terrain. Certains ont un peu critiqué le jeu de Iavozara et Dax, eux, qui n'étaient pas bien entrés dans le match. Après la pause, c'était le retour du jeu et des spectateurs s'y installent près de l'écran géant à Sabotsy Namehana. Les Malgaches qui sont venus nombreux devant la Commune espéraient encore voir une nouvelle scène de joie au second acte. Des minutes sont passées mais, les Sénégalais ont failli marquer encore des buts, c'était une panique générale au niveau de toutes les fans zones. Les Barea ont tout essayé mais le score restait 1 à 0.

À quelques minutes du terme de la rencontre, beaucoup de déception et de tristesse sont reflétées à travers les regards des supporters. Certains commençaient à quitter les lieux. " Les Barea nous ont fait vivre des émotions énormes. C'est très dur d'accepter la défaite mais on les félicite et on est très fier de leur prestation. Merci les gars !", confie un jeune qui n'a pas caché sa déception. En dépit de cette défaite, certains supporters chantaient quand-même à tue-tête " Alefa Barea !".