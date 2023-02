Madagascar: Reboisement - Les organisations paysannes de Mahitsy se mobilisent

Les paysans du Réseau SOA (une organisation paysanne faîtière) se mobilisent pour le reboisement et la lutte contre la déforestation dans la région Analamanga et Diana.

Selon les statistiques, Madagascar perd chaque année 90 000 ha de forêts avec un taux de déforestation de 1,4%. Sa forêt ne couvre plus qu'une superficie de 8 716 519 ha selon le Réseau SOA. Le rythme de reforestation est loin de compenser la vitesse de déforestation qui augmente avec l'accroissement des besoins en bois de chauffage ou en charbon de bois.

Dans cette optique, une campagne de reboisement s'est tenue dans la commune rurale d'Antanetibe Mahazaza, district de Mahitsy, région Analamanga, vendredi 27 janvier dernier. 205 personnes, dont 50 élèves, ont été mobilisées et initiées au respect de la Nature. Elle a été effectuée par l'organisation paysanne locale SOAMITSINJO qui est membre du réseau SOA et qui organise annuellement des reboisements depuis 3 ans. Priorité a été donnée aux arbres dont les paysans ont besoin cette année.

Des techniciens, mis à disposition par SOA, assurent également la sensibilisation pour la lutte contre les feux de brousse, la promotion de l'agriculture de conservation et le développement de stratégies de lutte antiérosive outre les différentes formations et accompagnements. Ces activités sont mises en œuvre dans le cadre du projet FFF/FAO (Mécanismes paysans et forêts), un projet de renforcement de capacité des organisations paysannes (OP) exécuté avec Afdi (Agriculteurs français et développement international), afin que ces OP aient le potentiel requis pour élargir à plus vaste échelle les pratiques réussies en matière d'utilisation des terres et forêts.

Parmi les résultats attendus, le reboisement et la restauration de 900 ha dans les deux régions d'intervention. Ce résultat s'inscrit dans l'engagement de Madagascar de restaurer 4 millions de hectares de paysage forestier dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative African Forest Landscape Restoration Initiative (AFR100) d'ici à 2030.