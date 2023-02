Soudan: Volker loue les efforts et l'engagement des militaires et civils pour promouvoir le processus politique

Khartoum — L'envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unies au Soudan et chef de la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan (UNITAMS), Volker Perthes, a salué les composantes militaires et civiles pour avoir conclu un accord politique le 5 Décembre et leur engagement continu à faire avancer le processus politique.

Lors de son discours aujourd'hui, le représentant du mécanisme tripartite à la session d'ouverture de la conférence sur l'accord de Juba pour la paix du Soudan et la complétion de la paix dans la salle de l'amitié, a loué les récents efforts visant à élargir le cercle des parties dans le processus politique.

Le représentant du mécanisme tripartite, Volker Perthes, a affirmé l'engagement du mécanisme tripartite à poursuivre l'accord et à faciliter le processus politique pour parvenir à un accord final qui inclut toutes les parties parce que c'est le processus des hommes et des femmes Soudanais.

Il a noté que les conférences spécialisées donnent l'occasion de mieux écouter ces voix, en particulier sur les questions qui les affectent directement, comme les questions de conflit, les questions humanitaires et de sécurité, qui affectent les personnes déplacées et les réfugiés, et de les faire participer réellement à la promotion et la mise en œuvre de l'accord de paix de Juba.

Volker Perthes a noté : "Bien sûr, ceux qui sont dans la salle aujourd'hui sont les déplacés, les réfugiés, les groupes humanitaires, les agriculteurs et les nomades, qui représentent tous des groupes ayant des questions importantes, toutes les communautés locales, et nous espérons une participation plus grande et plus large pour rejoindre le cortège de la paix".

Il a ajouté : "Je suis désolé que certains des principaux signataires de l'accord de Juba ne soient pas présents dans le processus politique."

Volker a réaffirmé le souci du mécanisme à la participation du reste des parties opposées aux signataires de l'accord de Juba aux discussions concernant la phase finale du processus politique en général, indiquant que le mécanisme tripartite poursuivra tous ses efforts pour les encourager à rejoindre le processus politique.

La session d'ouverture de la conférence sur l'accord de Juba pour la paix au Soudan, lancée aujourd'hui au Friendship Hall à Khartoum, a vu les discours des représentants des garants de l'accord de paix de Juba, des représentants des témoins de l'accord de paix de Juba - l'Union européenne et la Troïka, et le discours du représentant du mécanisme tripartite, au cours duquel les intervenants ont affirmé leur soutien à la phase finale du processus de paix et encouragé les participants à la conférence à formuler des recommandations qui contribuent à faire avancer l'accord de paix de Juba afin de parvenir à la paix et à la stabilité.