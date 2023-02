Soudan: Troïka publie un communiqué sur le lancement d'atelier sur l'Accord de paix de Juba

Khartoum — Les pays de la Troïka ont publié aujourd'hui un communiqué sur le lancement de l'atelier de travail sur l'accord de Juba pour la paix au Soudan.

Le communiqué a indiqué que la Troïka, en tant que témoins de l'accord de paix de Juba, la Troïka (Norvège, Royaume-Uni et États-Unis) accueille le lancement aujourd'hui de l'atelier sur la mise en œuvre de l'accord de paix de Juba.

Le texte a indiqué que l'événement d'aujourd'hui rassemble des femmes, des jeunes et des représentants de tout le Soudan pour participer à une discussion sur une question importante pour l'avenir de leur pays. Nous comprenons que ces dialogues accueillent aussi bien les signataires que les non-signataires de l'accord de paix de Juba, et que si certaines parties prenantes importantes de ce processus ont choisi de ne pas participer aux événements d'aujourd'hui, la porte reste ouverte à la participation au processus.

Le texte de la troïka affirme qu'il est important de noter que l'atelier qui commence aujourd'hui se concentrera sur la manière de mettre en œuvre efficacement l'accord de paix de Juba, soulignant que l'accord de paix de Juba représente une réalisation importante qui doit être préservée.

Le texte a indiqué que l'absence de progrès dans sa mise en œuvre rapide et efficace est un problème grave auquel il faut remédier, notant qu'il est particulièrement important pour les communautés en dehors de Khartoum, affectées par des décennies de conflit, et pour le Soudan de parvenir à l'avenir stable et prospère que son peuple mérite, il faut traiter les causes profondes du conflit et autonomiser tous ses habitants de manière équitable.

Les partenaires de la troïka ont affirmé dans leur communiqué qu'ils restaient déterminés à soutenir le désir du peuple Soudanais de faire progresser la transition démocratique de son pays. Ils ajoutent : "Nous continuons à collaborer avec le mécanisme trilatéral (UNITAMS, UA et IGAD) et d'autres partenaires internationaux pour faciliter le progrès dans cette direction dans le cadre de l'accord politique-cadre, qui, à notre avis, reste la base sur laquelle établir un nouveau gouvernement dirigé par des civils pour diriger le Soudan pendant la période de transition vers des élections libres et équitables."

Le texte a souligné que l'atelier sur la mise en œuvre de l'accord de paix de Juba, qui débute aujourd'hui, constitue une autre étape importante de cet effort.

La troïka s'est engagée dans son communiqué publié aujourd'hui à l'occasion du lancement de l'atelier sur l'accord de Juba pour la paix au Soudan : "Nous continuons d'exhorter tous les acteurs politiques et de la société civile soudanais à s'engager de manière constructive dans le processus visant à parvenir à un accord qui permette au pays de sortir de la crise politique actuelle.".