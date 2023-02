Soudan: L'atelier des stratégies de justice appelle à la réconciliation nationale

Khartoum — L'expert stratégique, professeur Hussein Abu Salih, a souligné dans l'atelier de travail des stratégies de la justice l'importance de l'égalité des droits et du traitement des lacunes dans l'autorité judiciaire dans le pays pour réaliser la justice et protéger la justice à travers une législation indépendante qui n'est pas limitée par un agenda politique.

Il a souligné dans l'atelier organisé par le Ministère de la Justice aujourd'hui à la Foire de Khartoum, sur les stratégies de justice et son rôle pour la stabilité du Soudan, que le pays a besoin de réconciliation nationale qui va au-delà du conflit sur les chaises et l'idéologie politique et l'ouverture de nouvelles pages qui empêchent la répétition des erreurs passées.

Pour sa part, le Ministre des Communications et de la Transformation Numérique, Adel Hassan Mohammed Al-Hussein, a souligné la nécessité de respecter les systèmes législatifs et judiciaires, et en affirmant la nécessite temporelle d'aller au pair avec la transformation démocratique des systèmes juridiques et judiciaires, appelant à rejeter les discours de haine et à soutenir les modes de coexistence qui accommodent les composantes tribales avec leurs différences et leurs cultures.

Le Sous-Secrétaire du Ministère de la Justice, Huwaida Ali Awad Al-Karim, a affirmé la disposition du Ministère d'adopter des systèmes juridiques et des législations qui contribuent à réaliser la stabilité et à la transformation démocratique, et de soutenir toutes les initiatives susceptibles de renforcer la paix, la stabilité et le respect de la règle de la loi, et a salué l'atelier et ses participants qui ont contribué à son succès.