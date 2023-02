Ile Maurice: Avis de fortes pluies - Quand Karuna décortique l'actualité avec humour

Ces derniers temps, les Mauriciens se sont habitués à la saga Mete Tire de la station météorologique de Vacoas.

En effet, la météo a, durant la semaine écoulée, émis différentes annonces, notamment des avis de pluies torrentielles et de fortes pluies pour le plus grand plaisir des petits qui ont bénéficié de jours de congé. Ces pépites de l'actualité ont inspiré plus d'un à faire des mêmes et autres vidéos humoristiques. Ainsi Karuna, comédienne et slameuse, habitante de L'Escalier, a parodié les avis de fortes pluies, récoltant plus de 10 000 vues sur Facebook.

"Comme il y a beaucoup de personnes qui se prénomment Avis, Avish, Avishay, j'ai voulu faire une vidéo comme j'ai l'habitude de faire autour de ce prénom, demandant aux Avis de rester chez eux pour éviter un énième avis de fortes pluies", explique Karuna. Depuis la parution de la vidéo, elle ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse un tel buzz. Néanmoins, la scène, elle y est habituée, étant non seulement une slameuse, mais aussi une comédienne avec la troupe Moustouf Comedy Club grâce à qui elle rencontrera Alain Narainsamy.

"Tou dimounn ti pé dir mwa mo bizin zwenn Alain, li pou kontan pou zwenn mwa. Mo ti zwenn li. Linn fer enn interview pro. Dépi sa, mo'nn fer dé spektak avek li", confie-t-elle. Pour ses textes, elle s'inspire de ce qu'elle voit ou vit au quotidien, surtout de l'actualité qu'elle dépeint à sa sauce. Pour elle, l'actualité est le reflet de ce que nous faisons. "Séki nou fer zordi kapav déterminn nou fitir. Donk, nou bizin vey lor nou bann aksion."

Karuna participe aussi à la Ligue de Slam, dans laquelle elle dévoile souvent ses textes, encore une fois inspirés de l'actualité générale. "J'aime bien prendre le côté sarcastique de la chose. Bien sûr, je ne fais pas de prise de position, mais nous vivons de grands moments dans l'actualité." Elle a d'autres projets, notamment exploiter davantage sa plume poétique et son talent artistique car elle s'exerce aussi à la peinture. "Lar, sé enn gran mo. Mo pa pou dir mo enn artis slam ou komédi, mé mo enn artis tou kour, parski lar permet mwa viv."