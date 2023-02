Ile Maurice: Le Morne - Fête culturelle annulée, le PM de sortie dans des conditions tendues

Le Morne et ses environs seront sans doute les régions les plus sécurisées du pays en ce mercredi 1er février... On pense plus particulièrement à Case-Noyale, après la démonstration de force des habitants, qui étaient dans les rues lundi soir pour exprimer leur ras-lebol face au manque d'eau dans la localité depuis plusieurs jours.

Bien que le ministère des Arts et du patrimoine culturel ait annulé la partie culturelle marquant l'abolition de l'esclavage, la cérémonie de dépôts de gerbe aura bel et bien lieu, mais sous très haute surveillance policière. D'aucuns se demandent d'ailleurs si l'annulation de la fête est due à la manifestation des habitants de Case-Noyale qui ont tenu un langage hostile envers leurs députés Alan Ganoo et Sandra Mayotte. Au gouvernement, on balaie cette explication d'un revers de main. "C'est facile à vérifier. Le communiqué du Government Information Service a été émis vers 16 heures pour annoncer l'annulation. La manifestation a eu lieu pendant la nuit. C'est en raison des caprices de la météo que nous n'avons pas voulu réunir un grand nombre de personnes à un même endroit", déclare notre interlocuteur.

N'empêche que tous les villages de la côte ouest seront sous haute surveillance car des ministres et des députés sont obligés de prendre la seule route côtière entre Flic-en-Flac et La Gaulette pour se rendre au Morne. D'ailleurs, la police a émis un communiqué hier pour interdire des rallyes de motards qui traditionnellement se rendent au Morne en groupe.

De plus, il nous revient que la situation est toujours tendue à Bambous, à la cité de Tamarin, à Rivière-Noire et à Case-Noyale notamment, toujours en raison d'un manque d'eau mais aussi des inondations de vendredi dernier.