Afrique de l'Ouest: Avec le soutien du Canada, l'UNICEF apporte un soutien direct en espèces à plus de 55.000 élèves au Sénégal

communiqué de presse

Cette initiative, dirigée vers les ménages les plus vulnérables, vise à alléger le poids

économique de la scolarisation, éviter les abandons scolaires, et préserver le droit de chaque enfant à l’éducation, notamment des filles et des enfants vivant avec un handicap.

DAKAR, le 1er février 2023 – Pour faire face aux impacts socio-économiques de la crise du COVID-19, l'UNICEF avec le soutien du Canada, a fourni un soutien direct en espèces à plus de 55 000 enfants d'âge scolaire et élèves issus des ménages les plus pauvres des régions de Tambacounda, Kaffrine, Matam, Kolda, Sédhiou et Kédougou, avec un accent particulier sur les filles et les enfants vivant avec un handicap pour faciliter leur scolarisation et leur maintien à l'école. Ces régions sont celles aussi enregistrant les plus forts taux d’abandon scolaire et les plus faibles taux de transition.

C’est une initiative qui vient en complément aux versements du Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF) pour encourager les familles à scolariser leurs enfants. Le Ministère de l’Education Nationale (MEN) à travers Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education (DPRE) est le porteur de cette intervention et la Délégation nationale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) l’agence de mise en œuvre.

Cette intervention est financée à travers le Programme "Appui multisectoriel pour la relance inclusive des services sociaux de base dans le contexte de la COVID-19 au Sénégal", dénommé aussi Programme "Relance", lancé en novembre 2022 à Tambacounda. Ce programme est doté d’un budget de US$ 2.1 millions que le gouvernement du Canada a mis à la disposition de l’UNICEF pour assister les populations en situation de pauvreté et de vulnérabilité.

La sélection des ménages bénéficiaires de cette initiative a été faite sur la base du Registre national unique (RNU) qui a permis d’identifier les enfants scolarisés ou en âge scolaire pour la rentrée 2022-2023. Le choix des cibles est également basé sur la réalisation d’une enquête de vérification des informations sur la scolarisation des enfants et la mise en œuvre sera articulée avec les dispositifs de protection sociale actuels administrés par les services de l’Etat à travers la DGPSN.

Le montant reçu par les ménages concernés est fonction du nombre d’enfants scolarisés ou en âge scolaire et servira à financer les frais de scolarité. Le montant dépend également du cycle et de la classe de l’enfant et de son sexe. Il varie de 14.000 à 25.000 FCFA versés en deux tranches selon des critères de présence effective à l’école pour la seconde tranche.

"Parfois, les familles ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour supporter les coûts de base liés à l’éducation. A travers cette initiative, nous tenons surtout à supprimer ces barrières financières et encourager le maintien des enfants à l’école" a déclaré Silvia Danailov, Représentante de l’UNICEF au Sénégal.

"Il s'agit d'un régime de protection sociale innovant ciblant particulièrement les filles et les enfants vivant avec un handicap, réduisant leur exposition aux risques et aidant les familles à développer des moyens positifs d’y faire face. Nous remercions encore une fois le Canada pour son appui inconditionnel aux enfants du Sénégal" a-t-elle conclu.

A propos de l’UNICEF

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous.

Pour plus d’informations sur le travail de l’UNICEF au Sénégal, visitez-nous au www.unicef.org/senega