Angola: Le pays et la Belgique analysent la coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et le Royaume de Belgique ont analysé, ce mercredi, l'état de la coopération bilatérale, lors d'une rencontre entre le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib.

Lors de l'entretien tenu à Luanda, les deux interlocuteurs ont spécifiquement abordé le renforcement de la coopération dans les domaines politique, économique, énergétique, des transports, du déminage, minier et portuaire.

La rencontre a également permis aux deux entités d'échanger sur le fonctionnement de la Commission mixte et de passer en revue les questions régionales et internationales d'actualité.

Le ministre Téte António a déclaré, lors de la réunion, que la réunion avait été une occasion pour les parties d'évaluer les résultats de la coopération et d'identifier les moyens de surmonter les éventuelles contraintes.

Quant à la Commission mixte, le chef de la diplomatie angolaise a souligné qu'elle contribuait à la promotion du dialogue politique sur les questions internationales et à la création des conditions pour l'approfondissement de la coopération.

A cette occasion, Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur et des Institutions culturelles du Royaume de Belgique, a salué le rôle de l'Angola en faveur de la pacification de la crise entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Dans son allocution, la diplomate belge a rappelé la signature du mémorandum sur les consultations politiques, qui a eu lieu en 2018, à Bruxelles, en Belgique.

La ministre Hadja Lahbib est à Luanda depuis mardi 31 janvier, à l'invitation du ministre angolais des Relations extérieures Affaires, Téte António, pour une visite de travail de 72 heures en Angola.

Le programme de la visite de travail de la ministre belge prévoit une rencontre avec le chef de l'Etat angolais, João L ourenço.

Les relations politiques, diplomatiques et de coopération entre l'Angola et la Belgique remontent à 1979. Elles ont été formalisées en 1983 avec la signature de l'Accord de coopération économique, technique, scientifique et culturelle.