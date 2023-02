Congo-Kinshasa: Le pape François appelle les chrétiens à la non violence

Le pape François a invité, mercredi 1er février, les chrétiens à déposer leurs armes et à embrasser la miséricorde de Dieu, en RDC. Il leur a lancés cette invitation lors de sa messe dite au site de Ndolo, commune de Barumbu, à Kinshasa.

" Bien aimé, que ce jour-ci soit un temps de grâce pour accueillir et vivre le pardon de Jésus-Christ. Qu'il soit l'occasion pour toi qui portes un lourd fardeau dans ton cœur dont tu as besoin de te débarrasser pour commencer à respirer. Qu'il soit un moment propice pour toi qui t'affirme chrétien dans ce pays et tu commets des violences. A toi, le Seigneur dit : déposes tes armes et embrasses la miséricorde ", a prêché le Souverain pontife.

A cette occasion, il a demandé à la population de se confier à Jésus-Christ qui, selon lui, demande aux chrétiens de mettre leurs blessures dans les siennes.

Pape François a encouragé les chrétiens à porter leur crucifie afin de partager leurs blessures avec celles de Jésus-Christ.

" Donnons au Christ la possibilité de guérir nos cœurs ", a poursuivi le Saint-père.

Environ 2 millions de personnes ont pris part à cette messe papale, selon les statistiques des organisateurs.

Ambiance avant et pendant la messe

Les forces de défense et sécurité ont érigé des barricades tout autour de site de Ndolo et fouillaient systématiquement toute personne avant son accès.

Sur les artères qui entourent le site papal, notamment Lumumba, Funa, Militant et Bokassa, à côté du marché Zigida, les groupes de fidèles étaient perceptibles assis ou debout.

Certains ont affirmé être venus suivre la messe à l'extérieur pour éviter un éventuel étouffement à l'intérieur, alors que les autres ont affirmé être de simples observateurs.

Pour sa part, Charly Nkumu, fidèle catholique, se dit satisfait de prendre part à cet événement car, selon lui, c'est une messe de réconfort pour tous les Congolais.

"On est là pour glorifier le bon Dieu et honorer le successeur du Saint Pierre. Nous attendons à une bénédiction totale et une réconciliation avec Jésus-Christ. C'est un réconfort du point de vue spirituel pour ceux qui étaient découragés", a-t-il fait savoir.

Cette messe a offert cependant une opportunité à certains Kinois de vendre leurs articles frappés d'effigies du pape catholique.

Un engouement a été signalé dans cet endroit.