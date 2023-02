Congo-Kinshasa: Bukavu - Marche de la société civile contre la balkanisation de la RDC

La société civile Forces vives du Sud-Kivu a organisé une marche pacifique ce mercredi 1er février à Bukavu pour dire non à toute tentative de balkanisation de la RDC.

Le mémorandum adressé au Secrétaire général des Nations unies a été lu devant la foule à la place de l'Indépendance, dans la commune de Kadutu par l'un des organisateurs de cette manifestation, Jean-Chrysostome Kijana.

" La marche organisée par la société civile du Sud-Kivu dans toute sa diversité vise à éveiller les consciences patriotiques et à dire non à la balkanisation de notre pays. A travers cette marche, nous démontrons à la face du monde que les Congolais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, nous sommes très attachés à notre souveraineté et nous sommes très attachés à notre intégrité de notre pays, et que pour rien au monde, nous ne sommes pas prêts à céder notre pays aux envahisseurs et aux agresseurs. Personne ne peut empêcher le peuple Congolais de se lever et de se liguer comme un seul homme, de répondre à l'appel du chef de l'Etat ", a indiqué Jean-Chrysostome Kijana.

Félix Tshisekedi a en effet lancé un appel à une mobilisation générale tous azimuts contre l'agresseur :

" Et nous devons répondre à cet appel du commandant suprême, du premier des Congolais qui est le chef de l'Etat, le président de la République qui nous a demandé de nous lever, de nous mobiliser. Et nous, nous sommes en train de nous mobiliser parce que l'heure est grave pour défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo ".

La marche s'est clôturée par une tribune d'expression populaire, à tavers laquelle les habitants de Bukavu ont exigé la fin de la guerre dans l'Est de la RDC.