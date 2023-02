Algérie: Le groupe de musique Diwan "Ouled Haoussa" anime un concert à Alger

ALGER — Le groupe Ouled Haoussa de musique Diwan a animé, mardi à Alger, un concert de musique, dans l'ambiance envoûtante qui rappelle la richesse du patrimoine musical algérien et son authenticité.

Accueilli à la salle Ibn Khaldoun à Alger, le concert a été organisé par l'Etablissement Arts et Culture dans le cadre du programme d'accompagnement culturel du Championnat d'Afrique des nations "CHAN 2022".

L'ensemble de la ville de Koléa et ses quatre choristes-percussionnistes dirigés d'une main de maître par Mâalem Aissa Soudani, virtuose du goumbri, a déployé, 70 mn durant, une dizaine de "bordjs" (pièces ou chansons).

Les bordjs, "Sergou","Daoui", "Djamengarou", "Sid el youm", "Bania", "Mimouna", ainsi que plusieurs M'dihs, ont été brillamment rendus dans des cadences ternaires lentes ou rapides, s'apparentant par moments à la Samba brésilienne, supports rythmiques à de belles mélodies conçues dans la magie des gammes pentatoniques.

Yousri Tamrabet, Hamza Bellouti et Mohamed Soudani aux chœurs et aux karkabous, Abdelhakim Ait Aissa, le métronome du groupe, au Sabar (percussion à un élément s'apparentant à la tumba) et à la Calebasse, ont rendu une prestation de haute facture.

Doté d'une voix présente et étoffée, Mâalem Aissa Soudani, interprétait les différents bordjs avec une grande aisance, entretenant simultanément le thème musical au goumbri, le chant avec de belles prouesses vocales, ainsi que la direction de l'orchestre, dans une complicité qui donnait plus d'entrain aux musiciens et incitait au surpassement de soi.

"La musique Diwan, une des variantes du riche patrimoine culturel algérien, tire sa genèse, sur le plan anthropologique, des profondeurs de ce grand continent, au regard de la ressemblance dans la conception des thèmes, des cadences et rythmes utilisés, ainsi que des instruments même, qu'on retrouve dans de nombreux pays d'Afrique", a expliqué Mâalem Aissa Soudani.

Actuellement en préparation d'un nouvel album dont la sortie est prévue pour la fin de l'année 2023, qui alliera la musique Diwan au Jazz, Blues et à la musique Chaâbie, le groupe Ouled Haoussa (intitulé se référant à la tribu et au dialecte Haoussa) a déjà sorti deux opus, "Ouled Haoussa", en 2008 et "Sayo" en 2011.