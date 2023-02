Algérie: Khenchela - Les institutions éducatives des jeunes appelées à élever le niveau de veille technologique

KHENCHELA — Les participants aux travaux du colloque national "Visions de l'université et des institutions sécuritaires pour réaliser la veille technologique et la sécurité sociétale" clôturé mardi, à Khenchela, ont appelé à "prévoir des mécanismes pour renforcer le rôle des établissements éducatifs de la jeunesse pour élever le niveau de veille technologique et de la sécurité sociétale".

Des professeurs, chercheurs, représentants des institutions sécuritaires et des corps constitués, réunis à l'université Abbas Laghrour les 30 et 31 janvier 2023, ont mis l'accent sur "la nécessité d'organiser des rencontres de sensibilisation cycliques à travers l'ensemble des secteurs, afin de diffuser la conscience sécuritaire au sein des couches vulnérables pour les doter d'une immunité contre les aspects négatifs des outils technologiques modernes".

La professeure Lynda Chenafi de l'université de Khenchela qui a lu les recommandations du colloque a appelé à l'introduction de la matière "sécurité sociétale et technologique" dans les programmes de tous les paliers de l'enseignement afin de créer une culture sécuritaire au sein des générations montantes et ainsi élever leur niveau de conscience sécuritaire.

Elle a en outre insisté sur "la nécessité de conjuguer les efforts pour créer des moteurs de recherche et des applications de réseaux sociaux conformes au système de valeur algérien, à la culture et la religion de la société algérienne, avec la contribution de l'université".

La commission des recommandations du colloque a appelé à "renforcer le rôle des médias et encourager la médiation des organes de presse pour créer des attitudes et des comportements positifs, en dotant les institutions sécuritaires et des organes étatiques de moyens technologiques modernes".

Les participants au colloque ont appelé à créer un centre de vigilance encadré par les compétences dans les différentes spécialités pour définir les moyens et les procédés permettant de faire face aux dangers menaçant la sécurité sociétale, ainsi que la création de laboratoires chargés d'étudier les techniques de contrôle des technologies importées touchant à la sécurité sociétale.

Les participants au colloque ont salué les efforts du ministère de la défense nationale et les différents corps de sécurité, ainsi que le secteur de la justice pour la sécurisation du pays et la lutte contre la cybercriminalité.

Le colloque "visions de l'université et des institutions sécuritaires pour réaliser la veille technologique et la sécurité sociétale" dont les travaux ont duré deux jours, a donné lieu à la présentation de 29 communications présentées par 44 professeurs et chercheurs représentant les universités de Khenchela, Skikda, Oum-El-Bouaghi, Biskra, Sétif et Tiaret, ainsi que 5 communications données par les représentants du commandement régional de la gendarmerie nationale de Constantine, la direction régionale des douanes algériennes de Tébessa, la conservation des forêts et la sûreté de la wilaya de Khenchela.