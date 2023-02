Algérie: Batna - Vers l'ouverture d'une unité de production de médicaments du groupe Saidal

BATNA — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a annoncé mardi soir à Batna l'ouverture prochaine d'une unité de production de médicaments du groupe Saidal, au cours d'une visite de travail dans la wilaya.

"La demande a été faite par les responsables du groupe qui ont exprimé leur intention d'ouvrir cette unité et nous n'avons qu'à accepter et accompagner", a indiqué le ministre en marge de l'inauguration du magasin de distribution des médicaments dans l'Est du pays du groupe Saidal.

Le ministre a appelé les responsables du groupe Saidal à élaborer un dossier complet sur le projet et le déposer auprès du ministère d'ici à la fin avril en vue de concrétiser le projet au siège de l'unité commercial de l'Est, implanté dans la zone industrielle de Batna.

Il a également rappelé les responsables du groupe l'importance de mettre en oeuvre les orientations qu'il leur a données à Blida, soulignant que leur évaluation, a-t-il indiqué "sera conditionnée au respect de ces orientations", insistant à cette occasion sur la nécessité d'accélérer le projet de production de l'insuline à Constantine et le respect des délais s'agissant du projet de production d'antibiotiques.

Aoun a inspecté au cours de sa visite à Batna deux usines, la première à la zone industrielle et la seconde à la zone d'activités d'Ain Yagout réalisées dans le cadre d'un investissement privé et avec un partenariat étranger (une usine de production d'anti-cancéreux et une autre de production de bandelettes de test (mesure) de glycémie.

Il a par la suite inauguré à la zone industrielle de Batna un magasin de distribution de médicaments de l'Est du pays d'une capacité de stockage de 12 millions d'unités, relevant du groupe Saidal.