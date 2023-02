Tunisie: L'ESS encore battue par l'EST - Des soucis défensifs !

On découvre que, derrière, il y a de vraies lacunes à corriger au plus vite avant le play off ...

L'Etoile Sportive du Sahel s'est inclinée face à l'Espérance Sportive de Tunis pour la deuxième fois en 17 jours. Malgré le renfort et le grand retour du latéral droit Alaya Brigui, promu capitaine de l'équipe suite à l'absence de Chikhaoui, c'est une nouvelle désillusion pour un groupe qui a maintenu une bonne cadence depuis le début de la saison avec 8 victoires à son actif. Pour prendre le match à l'envers, c'est sans doute le repli défensif incompréhensible dans les dix dernières minutes du match qui a coûté la défaite, alors que le nul 1-1 semblait logique et équitable. La bévue du portier Ali Jemal sur le but victorieux des Espérantistes est sans aucun doute le tournant du match, déjà qu'il n'est pas exempt de tout reproche sur le but initial de la rencontre en repoussant mollement dans les pieds de l'expérimenté offensif "sang et or" Anice Badri.

Erreur de débutant de Jemal

A la 86e, un centre anodin et sans réel danger d'El Houni trouve Wahabi qui n'a plus qu'à mettre sa tête sans opposition pour marquer. Jemal a plongé dans le vide sans attraper un ballon facilement récupérable et a pénalisé grandement l'équipe aux derniers instants de la partie. Il a suscité une fronde de mécontentements de la part des supporters étoilés sur les réseaux sociaux qui lui imputent la défaite. Pourtant, il a eu à son actif quelques parades en début de match ou au moment de sa sortie pour smasher de la tête vers la ligne de touche, un lob d'El Houni dans le "money time". Parce qu'il n'est pas le seul à avoir connu des errements sur le terrain, d'autres éléments en défense ont des reproches à se faire.

Le défenseur central, Abdelrazak Bouazra, a couvert un hors-jeu probable en permettant à Badri esseulé de scorer sans difficulté le premier but du match. Un joueur devenu, malgré lui, un spécialiste des bévues face aux grosses cylindrées du championnat, comme la saison dernière lorsqu'il a marqué un but contre son camp face à l'EST 0-1, en tout début de partie... Voila deux joueurs à eux seuls qui ont faussé le bon cours de la partie. Le défenseur central, Mohamed Amine Kechiche, a fait, lui, son grand retour depuis la match victorieux face à Chebba pour suppléer Boughattas. Abid, quelque peu émoussé par l'enjeu, Bongonga ou Soumah ont été moins performants que lors des précédentes rencontres. Le milieu de terrain Louay Ben Hassine, qui bénéficie de la confiance de Mkacher qui le titularise à chaque rencontre, a accusé le coup lui aussi...

Comme il y a toujours une éclaircie dans la grisaille, elle est venue d'Assil Jaziri, milieu offensif et ailier natif de Msaken (23 ans), issu de l'OGC Nice en France et recruté l'été dernier par l'ESS. Il a surgi de nulle part pour donner un moment de bonheur et de joie aux supporters. On a également apprécié la technicité de Raki Aouani mais ça va faire un long bail que ce dernier ne marque plus...

C'est en défense que Mkacher doit corriger le plus, et probablement avec les arrivées de Khemiri notamment, il aura des solutions de qualité pour améliorer le rendement défensif de l'Etoile.