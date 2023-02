Tunisie: CAB - Samir Yaâcoub, officiellement président !

L'homme jouit de la confiance et du respect du public cabiste qui attend un meilleur lendemain.

Il s'est fait longtemps désirer mais il a, en fin de compte accédé au souhait du public "jaune et noir". En effet, Samir Yaâcoub qui "courait" seul à l'investiture de la présidence, comme nous l'annoncions il y a quelques jours sur ces mêmes colonnes, a été élu à l'unanimité président du CAB. C'est au cours de l'assemblée générale élective tenue avant-hier au Palais des Congrès que le feuilleton de la présidence du club nordiste a pris fin. À cette occasion, on a vite fait d'entériner les rapports moral et financier pour commencer une nouvelle page dans la vie du Club phare du Nord. Espérons que Samir Yaâcoub saura relever les défis qui l'attendent. À commencer par sauver les meubles immédiatement dans l'actuelle compétition et la Coupe de Tunisie qui aura lieu dès le 12 février.

Nul décevant

Le nul concédé avant- hier contre le CSS était une énorme déception dans les rangs des fans cabistes. Le CAB se trouve dans une position pas enviable du tout. Certes, il se trouve à la 4e place mais à trois points des derniers classés alors qu'il a à se déplacer deux fois lors des trois matches restants. Deux déplacements des plus difficiles contre l'EST et l'ESS. Il jouera à Bizerte contre le ST, seul espoir pour éviter une fin de saison compliquée ! Les camarades de Kchok ne doivent s'en prendre qu'à eux- mêmes pour avoir perdu de nouveau des points précieux à domicile. Contre le CSS, ils ont montré leurs limites sur le plan offensif. Rien de constructif dans le jeu, on a plutôt balancé de longs ballons vers les attaquants qui étaient en panne d'efficacité devant une défense sfaxienne assez solide. L'absence d'un joueur- station a davantage rendu la tâche extrêmement difficile des Cabistes à construire des actions à partir de l'entrejeu. Le staff technique a maintenant la lourde mission d'aider le groupe à se surpasser en cette dernière ligne droite de la première phase de championnat.