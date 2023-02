Tunisie: L'essentiel | Le redressement, un processus tant attendu

Les réformes initiées ou celles qui seront planifiées en 2023 au titre d'une stratégie nationale sur le plan économique, social et culturel sont prioritaires aujourd'hui, eu égard à l'importance de la phase à venir qui devait répondre à l'option choisie de concrétiser davantage le développement socioéconomique, l'amélioration de la productivité et de la production nationale, la solidité des infrastructures, la résolution des questions en suspens liées à la sphère économique...

Ces préalables coulent de l'idée-force des stratégies triennales (2023-2025) de développement et celle de l'amélioration du climat des affaires mises en place par l'exécutif, d'aller de l'avant pour la relance de l'économie nationale. Une étape cruciale qui exige l'accélération de l'exécution de ces projets et la mobilisation permanente de toutes les forces productives.

Le redressement économique est un processus tant attendu par les acteurs économiques. Le galvauder aujourd'hui, c'est donner la possibilité à ceux qui rêvent de plus en plus d'en découdre avec la stabilité du pays au moment où certaines sirènes tiennent à tout bouleverser.

Il s'agït d'affiner et d'affirmer l'acte politique, économique et social, en vertu des aspirations de la société et pour améliorer les conditions de vie des citoyens, de progrès et de développement durable.

Du fait, le pays est en plein chantier au début de cette année, malgré les obstacles et les manœuvres sociopolitiques.

Cependant, face aux impatiences entretenues par les déficits qui sont encore à combler, face au pessimisme, il est toujours bon de rappeler que le temps est au redressement et au sauvetage. En effet, la Tunisie devra concilier l'efficacité économique et une profonde justice sociale afin d'assurer la création de richesses permanentes et la cohésion sociale.

Aujourd'hui, la plupart des économistes, dont ceux dans les centres de décision au plus haut niveau de l'Etat, sont conscients qu'une analyse objective sur la situation actuelle de l'économie tunisienne s'impose avec acuité afin de ne pas renouveler les erreurs du passé et d'asseoir une économie solide, inclusive et durable.