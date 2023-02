Tunisie: MERCATO - Antalyaspor sur Aymen Dahmen

En fin de contrat en juin prochain, Dahmen intéresserait le club turc.

Antalyaspor est intéressé par les services du portier du CSS, Aymen Dahmen. Le club turc propose 200.000 euros comme indemnité de transfert, pour un engagement de deux ans et demi. Bientôt libre de droit, Dahmen peut signer un précontrat dès cet hiver. Seul bémol, sa valeur oscille autour d'1 million d'euros sur Transfermarkt, alors le CSS, acculé dans ce cas, va-t-il accepter la somme moyenne (a-t-il le choix s'il ne parvient pas à renouveler le contrat de son gardien ?)

L'inter ne lâche pas la piste Talbi

Transfuge de Rubin Kazan, Talbi s'est imposé à Lorient et a vite enfilé la tunique de taulier. Et à 26 ans, forcément, après des prestations dignes d'éloges, Talbi est convoité par quelques écuries, à l'instar de L'inter, grand club de Série A. Celui dont le contrat arrive à son terme en juin 2025 devrait donc vite passer au palier suivant et revoir ses ambitions à la hausse en rejoignant un club huppé qui joue les titres.

CA : Garreb courtisé par un club de Madère

Le Desportivo Nacional, club portugais situé à Madère, aurait transmis une offre pour recruter le jeune attaquant du CA, Edem Garreb, 19 ans. Aux dernières nouvelles, le CA aurait décliné la proposition. Par contre, le CA a décidé de se séparer du Sénégalais Mustapha Fall qui a finalement opté pour Châteauroux. Là, si le joueur est par la suite transféré vers un autre club, le CA touchera 15% du coût en question. Aussi, le CA a recalé le club portugais de Maritimo qui voulait enrôler Chiheb Laâbidi à titre de prêt moyennant 100.000 euros, le tout assorti d'une clause d'achat de 700.000 euros. Enfin, Nader Ghandri, sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 et le Sénégalais Alioune Mbayé ne bougeront pas en dépit des sollicitations dont ils font l'objet actuellement.

L'UST fait son marché au CSS

Wael Tlili et Saber Soudani, tous deux sociétaires du CSS, ont opté pour l'US Tataouine. Sauf que si Soudani a été prêté, Wael Tlili a été définitivement cédé. Il a signé un contrat d'un an et demi. Tataouine est particulièrement actif sur ce mercato d'hiver avec les engagements de l'Algérien Chamseddine Nghir, Ala Guesmi, Ahmed Hadhri, Ndiaye, Oussama Mtiri, Ali Kalaï, Wael Tlili et Saber Soudani.

Soliman prend l'Algérien Massil Adjaoudi

L'Avenir Sportif de Soliman a recruté l'ex-milieu des U19 de la Lazio Rome. Libre de droit, Massil Adjaoudi a ainsi signé un contrat de deux saisons et demie avec l'ASS.

Soumaïla Sidibé signe à l'ESS

Le milieu malien, Soumaïla Sidibé, a signé un contrat de trois ans et demi avec l'Etoile Sportive du Sahel. A 25 ans, le joueur a antérieurement évolué en Libye et à Djoliba.