Ile Maurice: Probation home de Phœnix - Les trois fugitives reprennent le large

Bis repetita ! Les trois mineures qui s'étaient enfuies du Probation Home de Phœnix, le 17 janvier, ont encore pris la poudre d'escampette vers 7 h 45 dimanche.

Une préposée affectée à cet établissement a noté leur disparition et a rapporté leur fuite avant de porter plainte au poste de police de Phoenix. Dans sa déposition, la préposée a expliqué avoir vu la porte d'entrée du probation home ouverte, de même que le portail extérieur. Elle raconte que les trois mineures de 13, 14 et 15 ans se sont encore fait la malle dimanche.

La dog section de la police et la Central Investigation Division de Phoenix ont été averties afin de retrouver les fugitives. La Brigade de la protection de la famille a également été notifiée de leur disparition. Ces filles mineures ont été admises dans ce centre depuis peu. L'une d'elles est arrivée il y a un mois ; une autre, il y a trois mois ; et la plus ancienne, il y a six mois. Elles avaient été retrouvées en début de semaine dernière, avant qu'elles ne s'enfuient de nouveau.

Sollicitée, l'Ombudsperson for Children, Rita Venkatasawmy, explique qu'elle a visité les lieux. "Je pense qu'il faut un encadrement plus spécialisé. Je n'ai malheureusement pas parlé aux filles personnellement pour comprendre d'où vient le problème. Une chose est sûre, c'est que la maison est en bon état et la nourriture est au niveau."