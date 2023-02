Sénégal: Sédhiou / Mise en œuvre du projet "faire l'école" pour une éducation plus inclusive - Les acteurs invités à une synergie pour "lever" le handicap

Plusieurs familles d'acteurs du système éducatif de la région de Sédhiou ont pris part, ces deux derniers jours, à une rencontre de sensibilisation et d'information sur les mécanismes de prise en charge des enfants en situation de handicap dans les écoles. C'est à l'initiative du projet dénommé - Favoriser l'inclusion et la réussite à l'école au Sénégal - "Faire l'Ecole". Des recommandations sont faites dans le sillage d'une synergie en vue de prendre le relai et porter à l'échelle le projet sur le territoire national.

Si l'on en croit Lamine Sylla, le point focal du projet "Faire l'Ecole" et secrétaire général de l'Inspection d'académie (IA) de Sédhiou, "ce projet fait suite au PASEB (Projet d'appui au système éducatif de base) qui a construit des salles de classes inclusives, avec des rampes, qui permettaient aux élèves en situation de handicap d'accéder dans les salles. Mais, au-delà de ces offres, le PASEB a mis à la disposition de nos écoles et établissements des intrants de qualité. Aujourd'hui, le projet "Faire l'Ecole" continue dans ce sens, en formant les enseignants sur les modèles appelés "Education Inclusive".

Toujours, selon le point focal de ce projet, la phase pilote concerne six écoles, avec deux écoles élémentaires dans le département de Sédhiou à savoir Koussy et Bambaly, deux écoles élémentaires dans le département de Bounkiling c'est-à-dire Wandifa 3, deux écoles élémentaires dans le Goudomp (Niagha et Karoumbou), et trois collèges dans la région que sont celui de Inor, Simbandi Balante et de Djirédji. 105 enseignants ont bénéficié de la formation pédagogique et didactique pour pouvoir prendre en charge les élèves en situation de handicap.

S'inscrivant dans la perspective de la pérennisation, Lamine Sylla, le secrétaire général de l'Inspection d'académie (IA) de Sédhiou et point focal du projet déclare s'appuyer sur les autorités administratives et des Collectivités territoriales. "Nous leur avons fait part de nos objectifs et nous aider à les atteindre dans le sillage de la pérennisation de ce projet. Ils ont pris l'engagement de redynamiser les structures qui existent relativement à la prise en charge des enfants en situation de handicap et dans une démarche de synergie avec l'Education nationale, l'Action sociale, les collectivités et les administratifs", signale-t-il.

Et d'annoncer la structure relai : "certes, c'est la fin de ce projet, mais il y aura celui appelé "Faire l'Ecole Plus", qui va démarrer en 2024 car celui finissant est resté presqu'un an sans fonctionner, en raison de la Covid-19 qui avait assigné les acteurs à la maison. Nous irons donc à la prolongation et vers la mise à l'échelle de ce projet. Pour le moment, il n'y a que cinq régions qui sont concernées, pour sept académies, à savoir Sédhiou, Kolda, Kaffrine, Kaolack et Dakar qui regroupe trois académies et pour une enveloppe de trois (3) millions d'Euros", soit près de 2 milliards (plus de 1.965.000.000) de F CFA, relève l'adjoint de l'ia de Sédhiou et point focal du projet "Faire l'Ecole" dans la région de Sédhiou.