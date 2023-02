Afrique de l'Ouest: Le patron de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) s'adresse aux femmes leaders de la sous-région

Le Directeur Général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Yankuba Darbo, s'est adressé aux femmes leaders de la sous-région lors de la 2e Conférence Internationale des Femmes Professionnelles qui s'est tenue au Kairaba Beach Hotel à Sénégambie.

La conférence, qui a rassemblé des participants de divers pays membres de la sous-région, a été organisée par la Society of Women in Taxation (SWIT) en collaboration avec l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et avec le soutien du Chartered Institute of Taxation of Nigeria (CITN).

Dans son message de bonne volonté aux participants de la conférence, Mr Darbo, le Directeur General a déclaré : " J'ai toujours été convaincu que la mobilisation des recettes est l'affaire de tous. Cela inclut le fisc, le contribuable, les institutions publiques, la société civile et les partenaires internationaux à travers le monde. Nous sommes donc ravis de soutenir la Society of Women in Taxation dans l'organisation d'une conférence réussie. "

Il a ajouté que les organisations de la société civile sont souvent les incubateurs des réformes et des nouvelles idées.

Il a exprimé l'espoir que les délibérations de cette convergence de deux jours donneront le résultat attendu et fourniront des informations et des idées précieuses.

Concernant le thème de la conférence, le Directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a déclaré : " Je trouve le thème de la conférence - 'La formation des femmes leaders professionnelles pour l'avenir' - très intéressant et incite à la réflexion.

" Plus que jamais, les femmes assument des rôles de direction en politique, dans les affaires et dans les communautés, et elles s'en acquittent avec brio. Malgré cela, les femmes continuent d'être largement sous-représentées dans la prise de décision en politique, dans les entreprises et dans les communautés. Les femmes en tant que dirigeantes et responsables à tous les niveaux sont essentielles pour le progrès de la justice et de l'égalité entre les sexes. "

Il a déclaré à tous les participants à la conférence que la Présidente du Conseil d'Administration de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) est une dame, et " il se trouve qu'elle est une avocate " de la parité et de l'égalité entre les sexes.

" Elle continue la défense de la cause de la gente féminine à l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) ", explique Mr Darbo, le Directeur Général. " Nous lui sommes très reconnaissants de son initiative. Elle a défendu la première décision de l'Administration en matière de genre et de diversité. Nous nous sommes engagés à la promotion des femmes dans les rôles administratifs, tant au niveau de l'encadrement supérieur que de la direction générale. "

En conséquence, a-t-il dit, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a choisi de soutenir et de s'associer à la Society of Women in Taxation dans leur objectif collectif de promotion des femmes à des postes de direction.

" Nous sommes de l'avis qu'il s'agit d'un partenariat fructueux et nous prions pour que la Société se développe et atteigne les sommets que vous envisagez pour cette organisation ", a-t-il déclaré avec espoir, ajoutant : " Nos portes seront ouvertes pour recevoir de nouvelles idées, de nouveaux points de vue et des recommandations de réforme. "

Dans son discours d'ouverture officiel de la conférence, le Ministre des finances et de l'Economie, l'Honorable Seedy Keita, a déclaré que le conseil exécutif national de la Society of Women in Taxation " accomplit une œuvre immense " en tant que groupe de défense.

Il a déclaré qu'il savait depuis longtemps que la fiscalité n'est nullement un sujet facile. " C'est pourquoi le fait que les femmes se réunissent en tant que groupe d'organes et fassent avancer les choses est un objectif noble ".

" Les femmes sont des acteurs clés du développement national ", a-t-il déclaré, ajoutant qu'en Afrique, les femmes sont laborieuses et qu'elles recherchent l'équilibre et l'harmonie dans leur vie professionnelle en vue de permettre le développement de la société.

" Nous ne pouvons nullement nous développer en tant que société si nous ne donnons pas les moyens d'agir à la moitié de l'humanité ; et cette meilleure moitié, ce sont les femmes. Je suis donc très heureux d'ajouter ma voix au rôle de l'impôt dans la société, car l'impôt est le fondement de tout système économique et de tout système de distribution, et nous sommes très heureux de voir cela se mettre en place ", a-t-il déclaré.