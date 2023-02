Sénégal: Développement économique des Pme et Pmi - Le Fonsis et le Bureau de mise à niveau signent un accord

Le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) et le Bureau de mise à niveau (Bmn) des entreprises ont signé un accord de coopération le mardi 31 janvier 2023.

Selon un communiqué de presse, cet accord vise à améliorer la compétitivité des Pme et Pmi sénégalaises en leur faisant profiter de l'expertise développée en matière d'accompagnement, de financement et de mise à niveau.

La priorité sera accordée à la facilitation de l'accès au programme de mise à niveau du Bmn pour les Pme/Pmi financées par le Fonsis ou ses véhicules de financement ; la présentation au Fonsis des entreprises bénéficiaires d'une mise à niveau et ayant un besoin de levée de fonds pour le financement de leur croissance. Il y a également l'intégration du Bmn dans les comités d'investissement ou comité d'assistance technique de certains véhicules de financement dédiés aux Pme/Pmi et mis en place par le Fonsis ; la mise en place de partenariats spécifiques dans le cadre de la conception et la mise en œuvre de plans de restructuration de Pme/Pmi.

" Le Fonsis a été créé dans le but de promouvoir le rôle de l'Etat en tant qu'investisseur, partenaire et complément du secteur privé. C'est dans ce sens qu'il accompagne les Pme/Pmi sénégalaises en leur permettant de financer leur développement. Ainsi nous avons mis en place des fonds thématiques et sectoriels qui leur sont dédiés ", a soutenu le directeur général du Fonsis, Papa Demba Diallo. Il poursuit : " Nous sommes donc heureux de signer cette convention avec le Bureau de mise à niveau avec qui il y a une complémentarité dans nos missions respectives, surtout l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises. ".

" La convention que nous signons ce matin vient renforcer le dispositif technique et institutionnel d'accompagnement des entreprises. Ces dernières pourront ainsi bénéficier de l'expertise combinée de 02 entités majeures qui ont fini d'éprouver leurs mécanismes pour hisser les entreprises à des niveaux de compétitivité et de performance élevés. Je me réjouis donc de cette collaboration scellée entre le Bmn et le Fonsis ", a dit Fatou Dyana Ba, directrice du Bmn des entreprises.

