Maroc: Vague de froid - La Fondation Mohammed V pour la solidarité distribue des aides dans les zones reculées de la province de Chefchaouen

Village Tachka (province de Chefchaouen) - La Fondation Mohammed V pour la solidarité a entamé, mardi, l'acheminement et la distribution des aides humanitaires aux habitants des zones rurales et montagneuses reculées de la province de Chefchaouen affectées par la vague de grand froid.

Dans le village de Tachka relevant de la collectivité territoriale de Bab Berred, un convoi d'aides humanitaires a emprunté à partir de la route nationale n°2, non loin du mont Tiziran qui culmine à 2.146 mètres, une route non bitumée longue de 11 km, pour acheminer l'aide à une des localités les plus enclavées de la province qui connaît de fortes chutes de neige lors de la saison hivernale.

En coordination avec les autorités provinciales et locales, l'opération d'acheminement des aides aux zones ciblées a démarré, lundi, en vue d'entamer la distribution des aides à partir de la journée de mardi, et ce, dans le cadre de la phase II de cette initiative à caractère national.

A cette occasion, Rachid Al Badri, responsable de projets à la Fondation Mohammed V pour la solidarité a indiqué que cette opération est mise en oeuvre en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI en vue d'acheminer des aides aux populations rurales exposées à la chute importante des températures.

Neuf communes de la province sont concernées par cette première étape, a-t-il dit dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, précisant que le nombre des bénéficiaires s'élève à 3.000 familles dans les collectivités territoriales de Tamorot, Bab Berred, Beni Mansour et Beni Salmane.

L'opération a démarré à partir du village de Tachka dans la commune de Bab Berred au bénéfice de 300 familles et se déroule dans de bonnes conditions au niveau des quatre autres points de distribution aménagés au niveau de cette commune.

Lors de la première journée de cette action de solidarité, les aides ont été distribuées à 1.200 familles dans 48 Douar au niveau de quatre points de distribution.

Un total de 157 Douar sont ciblés par cette opération au niveau de la province de Chefchaouen: 26 relevant de la commune de Bab Berred, 22 de Ounane, 26 de Tamorot, 50 de Beni Salmane et 34 de Béni Mansour. Aussi, huit centres de distribution ont été aménagés à proximité des villages les plus enclavés de la province.

Un important dispositif humain et logistique a été déployé en coordination avec le ministère de l'Intérieur et les autorités locales pour réussir cette opération. Dans ce cadre, chaque ménage bénéficiera d'un kit de soutien composé de produits alimentaires (farine, riz, sucre, thé, sel, huile et lait en poudre) et de couvertures.