Burkina Faso: SIAO 2023 - Des acheteurs et visiteurs apprécient

L'une des innovations à cette 16e édition, du Salon international de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO), est la vente des tickets par mobile Money. Mais aussi la multiplication des portes d'entrés pour éviter aux visiteurs et acheteurs les longues files d'attentes, outre ces dispositions les organisateurs ont également renforcés la sécurité. Ces nouvelles dispositions sont-t-elles appréciés de tous ? Une équipe du Sidwaya a recueilli les avis de quelques acheteurs et visiteurs sur la question.

Lundi 30 janvier 2023 il est 13 heures, à l'entrée principale de la grande cour du SIAO, quelque dizaine de personne font queue, ce sont pour la plupart des visiteurs et acheteurs du salon. Ils attendent leur tour pour acheter des tickets ou pour passer au contrôle d'accès, avant de franchir la dernière étape, celle de la fouille opérée par des agents de sécurité.

Si pour la grande majorité des visiteurs interviewés les files d'attentes pour l'achat des tickets et badge sont "appréciés" parce qu'elles sont courtes, par compte sur les fouilles ces derniers ne partagent pas le même avis.

Bintou Konaté, l'une d'entre elles qui a franchi la dernière barrière de fouille. " Je suis hyper satisfaite d'avoir eu accès au salon sans trop attendre ", dit la visiteuse venue de Ouahigouya. Pour Bintou, la fouille est normale parce que "Nous sommes nombreux à ce salon et on ne sait pas qui est qui donc c'est mieux de fouiller et bien fouiller ",déclare-t-elle. " Personnellement, je me serais plaint si les agents de sécurité m'avais fouillé à la légère ", a laissé attendre Marcel Dilawa un visiteur du Ghana voisin. Pour lui les visiteurs ont momentanément laissé leur famille au pays pour effectuer le déplacement de Ouagadougou afin de prendre part au SIAO par conséquent il ne faut pas " rigoler " avec les consigne de sécurité. Du reste le visiteur ghanéen dit apprécier l'accès rapide au salon. Pour Rokiatou Kaboré, la fouille est indispensable mais il ne faut pas exagérer " car souvent, ça met mal à l'aise de se voir fouiller d'une certaine façon ".

" Même si la fête est bonne, il ne faut pas perdre de vue le conteste sécuritaire ", soutient un autre visiteur, Diallo Sougalo avant de poursuivre, " l'accueil est bon, les espaces sont assez dégagés ce qui facilite le passage des différents visiteurs " mais j'aurais aimé qu'un hangar soit mis à disposition des visiteurs qui attendent sous le chaud soleil conclut Diallo. Les prix d'entrée sont fixés entre 500 F CFA et 1000 CFA et le badge pour accès permanent au site pour toute la durée de l'évènement est disponible au prix de 10.000 F CFA. La 16e édition, a ouvert ses portes le 27 janvier dernier et la clôture est prévue pour 5 février 2023.