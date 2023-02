Togo: Energie renouvelable - 311 millions de dollars pour un projet régional

Les activités menées dans le cadre du nouveau Projet régional d'intervention d'urgence en matière d'énergie solaire (RESPITE) ont officiellement débuté à Freetown pour accroître l'accès à l'électricité de millions de consommateurs actuels et potentiels au Tchad, au Libéria, en Sierra Leone et au Togo.

RESPITE - un projet régional de 311 millions de dollars soutenu par la Banque mondiale vise à accroître rapidement la capacité d'énergie renouvelable connectée au réseau et à renforcer l'intégration régionale dans les pays participants.

L'Afrique de l'Ouest a l'un des taux d'électrification les plus bas, avec 220 millions de personnes vivant sans accès, et certains des coûts d'électricité les plus élevés en Afrique subsaharienne.

La hausse des prix du pétrole - conséquence de la guerre en Ukraine - a augmenté le passif des services d'électricité, et les pays font face à une crise aiguë de l'approvisionnement en électricité qui menace leur croissance économique.

En outre, les pays de la région dépendent des centrales à base de pétrole pour répondre à la demande croissante. En plus de l'impact négatif sur le climat, cela entraîne des tarifs de plus en plus élevés pour les consommateurs.

RESPITE contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en finançant l'installation et l'exploitation d'environ 106 mégawatts d'énergie solaire photovoltaïque avec batteries et systèmes de stockage, 41 mégawatts d'expansion de la capacité hydroélectrique, et en soutenant les interventions de distribution et de transport d'électricité dans les quatre pays.

Il comprend également une approche régionale, fournissant 20 millions de dollars pour aider le Pool d'énergie de l'Afrique de l'Ouest (WAPP) à améliorer le potentiel du commerce de l'électricité en Afrique de l'Ouest et à faciliter le partage des connaissances entre les pays membres de la Cédéao.