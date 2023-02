Congo-Brazzaville: Enseignement technique - Une quarantaine d'enseignants formée en pédagogie participative

Quarante-cinq enseignants venus des écoles de formation et établissements sous la tutelle du ministère de l'Enseignement technique et professionnel ont bénéficié, durant trois mois, d'une formation sur les nouvelles techniques d'enseignement. Celle-ci recommande l'usage du support numérique puis l'interaction entre enseignant et apprenant.

Organisée par l'association française Action Real en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique, la formation visait, selon la cofondatrice de ladite association, Margarita Lopez, à faire sortir les enseignants des pratiques pédagogiques traditionnelles où la communication est unidirectionnelle puis intégrer l'outil numérique dans les salles de classe.

" Nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement technique et professionnel dans le cadre du projet connexion real. Nous formons des enseignants sur la pédagogie active et participative, sur l'initiation aux outils numériques et la certification des enseignants dans la compétence digitale et sur l'accompagnement des intégrations numériques dans les salles de classe ", a indiqué Margarita Lopez, lors d'un atelier de réflexion sur la pérennisation de leurs actions tenu le 31 janvier à Brazzaville.

" Les élèves ont apprécié la méthodologie. Cela nous encourage à former davantage les enseignants afin de pouvoir toucher plus d'élèves ", a-t-elle poursuivi.

Abordée, Laousse Françoise, enseignante à l'Ecole nationale des beaux-arts, a confié : " Cette formation a été beaucoup bénéfique pour moi. J'étais analphabète en outil numérique, désormais je m'y connais un peu. Je souhaite que de telle formation se pérennise pour notre bien ".

Intervenant, l'inspecteur général de l'enseignement technique et professionnel, David Nganga, a estimé que la méthode pédagogique active et participative, qui est le socle de l'approche par compétence, devra être adoptée par les professionnels du domaine. Il a profité de la séquence de remise de certificat de participation pour remercier les partenaires de l'accompagnement et les enseignants de leur disponibilité en dépit de leurs heures de cours très chargées.