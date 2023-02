Congo-Brazzaville: 70 ans de la littérature congolaise - Les Editions+ prévoient une série d'activités

1953-2023, 70 ans déjà depuis que la littérature congolaise écrite s'affirme et s'étend au-delà des frontières par le génie de ses talentueux écrivains. A cet effet, les Editions+ comptent célébrer l'événement tout au long de l'année à travers la publication d'un ouvrage inédit de Jean Malonga, reconnu unanimement comme le doyen de la littérature congolaise écrite, une table ronde, une représentation théâtrale et la lecture de textes d'un échantillon d'écrivains nationaux.

Dans le cadre des 70 ans de la littérature congolaise, les Editions + prévoient de janvier à décembre, la lecture en ligne d'un extrait des livres, tous les genres confondus, de quelques auteurs majeurs congolais, à raison d'un auteur par mois. Cette initiative qui se déroule en direct sur la page Facebook de la structure littéraire a débuté le 31 janvier dernier autour du roman " Demain j'aurai vingt ans " de l'écrivain Alain Mabanckou, paru aux éditions Gallimard, en 2010.

Le récit se situe à Pointe-Noire, capitale économique du Congo, dans les années 1970. Le narrateur, Michel, est un garçon d'une dizaine d'années qui fait l'apprentissage de la vie, de l'amitié et de l'amour, tandis que le Congo vit sa première décennie d'indépendance sous la houlette de " l'Immortel Marien Ngouabi ", chef charismatique marxiste. Se suivent alors les épisodes d'une chronique familiale truculente et joyeuse, avec ses situations burlesques et ses personnages hauts en couleurs.

" La littérature fait partie de l'ADN du Congo. Ce pays compte beaucoup d'auteurs de qualité. Vous imaginez donc notre difficulté de n'en choisir que douze. Ce choix s'est porté sur douze écrivains les plus représentatifs. Nous n'allons pas les citer ici pour préserver la surprise. La lecture se fera chaque fin de mois et vous découvrirez donc les auteurs, au fur et à mesure ", a fait savoir Maha Lee Cassy, responsable des Editions+. Par ailleurs, il a rappelé que cette célébration appartient à tous les Congolais. " Chacun peut faire une vidéo où il lit un extrait d'un livre de son auteur préféré, nous l'envoyer et nous la diffuserons sur nos réseaux sociaux ", a-t-il ajouté.

Outre la lecture de textes tout au long de l'année, les Editions+ publieront en mars " L'aigle et la colombe ", l'unique pièce de théâtre écrite par Jean Malonga, le premier écrivain congolais. " Jusqu'à aujourd'hui, il était considéré comme romancier et conteur. Avec la publication de cette pièce de théâtre, il va intégrer le cercle des dramaturges. C'est un moment majeur pour l'histoire de la littérature congolaise. Nous sommes en contact avec la famille et les ayants droit de l'auteur qui sont très enthousiastes ", a confié Maha Lee Cassy. Courant le même mois, il est prévu une table ronde à Paris, en France, sur le thème " 70 ans de la littérature congolaise : territorialité, enjeux d'altérité et mondialité ".

Au Congo, les Editions+ sont à pied d'œuvre avec des comédiens pour la préparation et la représentation théâtrale en novembre de la pièce " L'aigle et la colombe " qui sera jouée à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et un prix littéraire sera attribué à titre posthume à Jean Malonga pour avoir été le premier à ouvrir la voie aux écrivains.

Auteur de "Cœur d'Aryenne" (1953) et de "La Légende de M'Pfoumou Ma Mazono" (1954), Jean Malonga est né en 1907 et décédé en 1985. Reconnu unanimement comme le " doyen " des écrivains congolais, il a su faire entendre une voix profonde et singulière, soutenue par un immense besoin d'enracinement et d'ouverture.