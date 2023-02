Afrique de l'Est: Insécurité dans l'est de la RDC - Les Indignés demandent la rupture totale des relations diplomatiques avec les pays agresseurs

Réagissant à la décision d'écarter des officiers rwandais des forces régionales de l'Afrique centrale en place dans le pays, le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (MISS-RDC) a exhorté le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, à étendre la purge au sein des Forces armées et autres services de sécurité jusqu'aux institutions.

L'action souhaitée, soutient le MISS-RDC, devra doter le pays d'une force offensive et patriotique. Les Indignés vont jusqu'à recommander aux autorités congolaises d'aller tout droit à la rupture totale des relations diplomatiques avec tous les pays agresseurs et fermer les frontières avec eux. Cette organisation demande, par ailleurs, à la population congolaise de s'approprier les mécanismes de sécurisation populaire pour protéger les vies et les terres. " La guerre est déjà déclarée, allons tous au front! ", a exhorté le MISS-RDC dans son tweet du 31 janvier.

Rappelons que ce mouvement citoyen lutte contre l'insécurité qui sévit depuis plusieurs décennies déjà dans l'Est du pays et qui a tendance à s'étendre dans toute la RDC. Dans ses actions fondées sur la sensibilisation de la population et de l'opinion internationale, ce mouvement dénonce les tueries à l'Est et la balkanisation qui menace le pays. Il réclame la restauration de la paix totale, la justice réparatrice pour les victimes ainsi que la purge au sein de l'armée et des services de sécurité.