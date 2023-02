Congo-Brazzaville: Festival d'Angoulême 2023 - La BD "Brazza-Sur-Seine" en avant-première

Les festivaliers de la Bande dessinée (BD) à Angoulême découvrent en avant-première un roman graphique dessiné par Petit Pouzet, scénarisé par Victoire N'Sondé et édité par Toom Éditions.

La sortie de la BD était initialement prévue courant février. L'auteure, Victoire N'Sondé, l'a anticipée et présenté son ouvrage lors de la 50e édition du Festival d'Angoulême qui s'est tenu du 26 au 29 janvier.

Dans "Brazza-sur-Seine", à travers le regard d'une presque-adolescente, l'auteure met en scène la vie dans un quartier populaire d'une banlieue française. Cet ouvrage livre les péripéties d'Albertine, 10 ans, d'origine congolaise, et de ses amis. Ce récit graphique dessine une banlieue multiculturelle, pleine de vitalité et loin des clichés, même quand le quotidien est difficile.

Chez Albertine, à la maison, on mange comme au pays, on palabre, papa dit des contes... C'est Brazza-sur-Seine, quoi ! Dehors, ce sont les discussions et les jeux avec les copains et copines du quartier, d'origine franco-française, espagnole, algérienne...

Les histoires courtes s'enchaînent au gré des péripéties de ce petit monde en prise avec plusieurs cultures. Encore enfant mais déjà très observatrice et critique sur la société qui l'entoure, Albertine est la digne héritière d'une Mafalda ou d'un Charlie Brown.

Née en banlieue parisienne dans une famille nombreuse, originaire du Congo-Brazzaville, Victoire N'Sondé vit à Paris depuis plus de 20 ans.

Elle est diplômée de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille et a été formée à l'écriture de scénarios de BD au Cesan, à Paris. Dans son parcours professionnel comme dans ses engagements citoyens, en tant que conseillère de quartier ou représentante des parents d'élèves, elle milite pour une société plus à l'écoute de sa diversité sociale et culturelle.

"Brazza-sur-Seine", son premier roman graphique, s'inscrit dans cette démarche.

Couverture : Cartonnée

Nombre de pages : 65 pages

Genre : Roman graphique

Cible : 12 ans et +