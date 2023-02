Afrique: Chan - Algérie-Sénégal, une finale inédite

La finale de la septième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) va opposer, le 4 février au stade Nelson-Mandela à Alger, les Fennecs d'Algérie aux Lions de la Teranga du Sénégal. Une finale inédite parce que c'est pour la première fois que les deux sélections se rencontrent à cette étape de la compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats respectifs.

Après son élimination dès le premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des nations au Cameroun dont elle était tenante du titre couplée à sa non- participation à la phase finale de la Coupe du monde 2022, la première organisée dans un pays arabe, l'Algérie a peut-être trouvé une porte de sortie pour se faire consoler.

Les Fennecs qui retrouvaient la compétition après douze ans d'absence ont une énorme opportunité de frapper à domicile devant leur public un grand coup pour ainsi rejoindre les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye, les Aigles de Carthage de la Tunisie et les Lions de l'Atlas du Maroc, les sélections d'Afrique du Nord ayant déjà connu le bonheur de soulever le prestigieux trophée.

Face au Mena du Niger en demi-finale qu'elle disputait pour la deuxième fois en deux participations, l'Algérie a livré la prestation la plus aboutie, la meilleure de son tournoi en ayant moins souffert que prévu, en témoigne la démonstration de force faite face à une équipe qui, comme elle, n'avait concédé aucun but. Les Fennecs, qui ne se contentaient que des services minimum (un but à chacun de leurs quatre matches), ont retrouvé leur efficacité au bon moment pour infliger un cinglant 5-0 au Niger dont quatre buts en 45 minutes lors d'un match comptant pour les demi-finales.

Ayoub Abdellaoui a ouvert le score à la 15e minute. Il a été imité par Aimen Mahious, auteur d'un doublé respectivement à la 23 et à la 34e minute avant le but contre son camp de Boureima Katakoré à la 45e minute. Soufiane Bayazid a clôturé le festival en inscrivant le 5e but à la 83e minute. L'équipe reste solide dernière avant d'affronter le Sénégal (aucun but encaissé), un argument qui pourrait faire la différence.

Pour sa part, le Sénégal qui retrouvait lui aussi la compétition onze ans après sa dernière participation, s'est qualifié en assurant l'essentiel devant Madagascar 1-0 grâce à une réalisation de Pape Amadou Diallo à la 5e minute. Une meilleure performance par rapport à ses deux premières participations. Champion d'Afrique avec les A au Cameroun, le Sénégal veulent prolonger ce plaisir en devenant la première sélection ouest-africaine à gagner le Chan.

La tâche ne s'annonce pas facile face à une équipe qui n'a pas encore concédé une défaite et qui possède à la fois la meilleure attaque de la compétition avec neuf buts contre six pour le Sénégal et la meilleure défense (aucun but contre un) .

Le 4 février, le Chan consacrera un nouveau champion pour succéder au Maroc, double tenant du titre. Les deux sélections gardent toujours à l'esprit la célèbre phrase : " La finale ça ne se joue pas mais ça se gagne ".