Congo-Kinshasa: Le pont Makelele II de Selembao en voie d'achèvement

Lancés au mois de mai 2022 par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux de construction de l'avenue Landu, du croisement avec l'avenue de la Libération jusqu'au pont Makelele/Selembao, au camp Luka, sont en voie d'achèvement.

L'aménagement des caniveaux, à partir de l'avenue de Libération (ex-24 novembre) jusqu'au pont Makele 2, dans la commune de Selembao, se poursuit sans relâche.

Partant du croisement de l' avenue de Libération (ex-24 novembre), dans la commune de Selembao et Landu, jusqu'au pont en instance de construction, le tronçon est de plus d'un kilomètre et de 12 mètres de largeur.

Les caniveaux en pleine construction de part et d'autre sont d'une profondeur de 2 mètres, et de 1,70 mètre de largeur pour charier les eaux des pluies et des ménages jusqu'à la rivière Makelele.

Désormais, les Kinois auront 2 ponts dans cette partie de la capitale. Il s'agit de ceux de Bandalunguwa et de Selembao. Sur le plan architectural, ledit pont mesure 100 mètres de longueur sur une largeur de 10 mètres, avec la capacité de supporter de grands tonnages.

Cette nouvelle route en béton armé fait désormais la jonction avec le quartier Camp Luka dans la commune de Ngaliema, à partir du pont Makele 2, d'une longueur de 100 mètres et de 10 mètres de largeur. De l'autre côté du pont, il y a l'avenue Louis dans la commune de Ngaliema, également à une autre appelée Mahenga qui mène jusqu'au cimetère de Kintambo. La nouvelle route est appelée à désenclaver cette partie de la capitale en ce qui concerne le trafic routier ainsi que le déplacement des populations et de leurs biens. Il y a lieu de signaler que malgré les intemperies et les grandes pluies qui s'abattent ces derniers jours, l'entreprise commise à cette tâche travaille non stop, pour respecter le délai lui imparti par le gouvernement.