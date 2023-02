Afrique Centrale: Nord-Kivu - Une centaine de cas de rougeole enregistrée en l'espace d'une semaine à Beni

Alors que la province du Nord-Kivu se bat pour éradiquer les épidémies de rougeole et le choléra, lesquelles frappent de plein fouet cette partie du pays depuis des mois, les autorités sanitaires font état d'environ 100 nouveaux cas de rougeole dont deux décès, en une semaine, dans la zone de santé d'Oicha, territoire de Beni (Nord-Kivu). Il s'agit d'une maladie infectieuse qui se classe parmi les plus contagieuses. Selon les statistiques, le nombre total de cas enregistré depuis novembre s'élève à présent à plus de 850 et environ 10 décès.

La tranche d'âge des enfants touchée par la maladie varie de 7 mois à 10 ans dans la zone de santé d'Oicha. Une situation qui inquiète le personnel soignant au regard de la dangerosité de la maladie si elle n'est pas prise en charge rapidement. En effet, la rougeole se propage dans l'air par les gouttelettes respiratoires produites par la toux ou les éternuements. Etant donné que la maladie est présente dans la zone, le risque de contamination est très élevé surtout pour les enfants. C'est ainsi que Achype Kyusa , infirmier superviseur en charge des activités de prévention et de surveillance épidémiologique dans la zone de santé d'Oicha, annonce une réunion avec partenaires, intervenant dans le secteur de la santé pour la planification d'une campagne de vaccination contre la rougeole dans cette contrée.

Il signale que malgré la riposte, il n'y a pas un grand changement car les cas continuent à s'enregistrer ainsi que des décès. Archipe Kyusa précise qu'un lot de 10 000 doses de vaccin disponibilisé par la zone de santé de Butembo est déjà arrivé à Oicha.

Il sied de noter que le Nord-Kivu est l'un des coins du pays où le nombre des cas était élevé. Cette épidémie est la conséquence d'un faible taux de couverture vaccinale, entrainant une accumulation importante d'enfants non vaccinés contre la rougeole et favorisant la circulation rapide de cette maladie virale extrêmement contagieuse qui constitue l'une des principales causes de mortalité des jeunes enfants à l'échelle mondiale.

La faible couverture vaccinale est liée à un ensemble de facteurs, notamment la faible accessibilité géographique des zones de santé les plus touchées, le refus de la vaccination par certaines communautés pour des raisons religieuses ou culturelles et une couverture insuffisante en chaine de froid fonctionnelle. La rougeole est l'une des plus grandes causes de morbidité et mortalité dans le monde. Il n'existe pas de traitement spécifique de la rougeole, mais uniquement des traitements symptomatiques (fièvre, écoulement nasal... ). D'où l'importance de la vaccination qui est la seule mesure de prévention efficace.

Les symptômes de la rougeole n'apparaissent pas avant 10 à 14 jours après exposition. Ils se manifestent par la toux, le nez qui coule, les yeux enflammés, des maux de gorge, de la fièvre et une peau rouge couverte de taches.