Ile Maurice: Enzo Couacaud - "Ça aurait été génial de pouvoir affronter Rafael Nadal un jour..."

Entourée de vastes plantations de canne à sucre, la rhumerie de Chamarel est une véritable invitation au voyage. Le cadre idéal pour un tête-à-tête sans langue de bois avec Enzo Couacaud, de retour de ses folles aventures de l'Open d'Australie et de son match incroyable face à Novak Djokovic. Seul joueur à avoir pris un set à l'homme aux 22 titres du Grand Chelem, le Franco-Mauricien de 27 ans soigne une blessure à la cheville "at home", dans son petit cocon familial. Mais les choses sérieuses arrivent très vite ! Si tout va bien, 'la Couac' (172e au classement ATP) mettra le cap sur la Floride pour y retrouver son entraîneur, l'Américain Patrick Frandji, la semaine prochaine. Retour à la compétition envisagé dans trois semaines, avec l'espoir de briller à Roland-Garros et Wimbledon. Et nous redonner quelques frissons au passage...

Bonjour Enzo, vous vous êtes blessé à la cheville il y a deux semaines contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Apparemment, les ligaments sont touchés. Comment va cette cheville ?

Ça va mieux, ça suit son cours. Mais c'est un processus de 6 à 8 semaines, et on n'est qu'à deux semaines environ. Il y a encore un long chemin à faire. Depuis que je suis rentré c'est beaucoup de soins, beaucoup de kiné. On a repris l'entraînement hier (NdlR : lundi). Mais pour l'instant c'est encore très léger.

Quelles sont les activités que vous affectionnez d'habitude quand vous venez à Maurice ?

Beaucoup de temps en bateau, à la pêche ou en famille. On a un complexe familial à Rivière-Noire où on passe beaucoup de temps avec mes neveux et nièces, mes frères et soeurs etc.

Les avis de fortes pluies vous ont-ils plus poussé vers des activités indoor ?

J'ai initié Pierre Faivre (NdlR : son entraîneur adjoint) qui est venu avec moi à Peaky Blinders, donc on a pas mal regardé ça. On est allé quand même un peu en bateau, parce que la pluie ça mouille, mais ce n'est pas si dangereux ! (rires)

Justement, votre clin d'oeil à la série Netflix Peaky Blinders, que vous aviez mentionné au stylo sur votre sac lors de votre entrée pour le match contre Novak Djokovic a été commenté sur les réseaux sociaux... Ce n'était pas une forme de message destiné à Djokovic par hasard ?

Non, non, pas du tout. C'est une série que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'acteur et tout ce qu'il fait. C'était juste un petit clin d'oeil.

Quand espérez-vous reprendre la compétition ? Vous avez un tournoi particulier dans le viseur ?

J'espère reprendre la compétition la semaine du 20 février. Pour l'instant ma blessure évolue plutôt bien donc, si ça continue à évoluer dans ce sens-là, il y a une chance que ça passe.

"Raquette en main, oui Djokovic est le meilleur. Il finira avec le plus de tout : plus de Grands Chelems, plus de titres, mais il est arrivé après les autres. Malheureusement, ces deux-là (NdlR : Roger Federer et Rafael Nadal) avaient déjà révolutionné le tennis. C'est comme ça, il est plus jeune, il est arrivé après. Pas de chance pour lui."

Enzo Couacaud vs Novak Djokovic, je pense qu'on va vous reparler de ce match pendant longtemps. D'autant plus que vous êtes quand même le seul à lui avoir pris un set de tout le tournoi ! Quand on y repense aujourd'hui, ce n'est pas un mince exploit, n'est-ce pas ?

Non, bien sûr, c'était une super performance ! Comme je l'avais dit après le match, il y avait beaucoup de positif, beaucoup de bonnes choses avec un très bon niveau de jeu. Après ce n'est pas en gagnant un set qu'on gagne le match, mais il y a beaucoup de choses très encourageantes pour la suite.

Sur le deuxième set, que vous remportez au tie-break, vous vous blessez chacun à votre tour... Cela se joue essentiellement au mental à ce moment-là ?

C'est dur à dire... Non, c'est un enchaînement de points. Je sauve une balle de break à cinq partout, et même deux, donc ça se joue à pas grand-chose. C'était un peu au couteau. C'est vrai qu'il était devant. Je fais une super fin de tie-break, je joue très bien, de façon très agressive. Il fait une double faute à cinq partout qui aide. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose.

A un moment du match, il y a des spectateurs qui faisaient beaucoup de bruit et Novak est allé le dire à l'arbitre pour qu'il les fasse partir. On vous a vu esquisser un sourire. Avez-vous pensé qu'il pouvait dégoupiller et sortir de son match ?

Non, pas du tout, le sourire n'était pas du tout pour ça. C'est juste qu'il y a eu cet incident-là, il est venu parler à l'arbitre. Et il y a une partie du stade qui a commencé à le soutenir et à l'encourager. Donc ça a fait pas mal de bruit. Et il y a toute une partie du stade qui s'est mise à crier mon nom pour m'encourager. Il y avait un peu une guerre de supporters et ça faisait un bruit de malade. A ce moment-là, on s'est regardé avec mon entraineur (NdlR : l'Américain Patrick Frandji) et on s'est dit que l'ambiance était vraiment exceptionnelle. En soit, il ne se passait rien de spécial pour moi, ça ne me concernait pas vraiment, mais ce contraste entre les supporters et le bruit qu'il y avait dans ce stade qui était plein, c'était assez spécial.

Au Zapping, sur Canal+, ils n'arrêtaient pas de remontrer votre volée retournée pendant ce match... Cela fait quoi de se payer la tête de Djoko ?

Non, là comme ça, je ne vois pas trop de quel point il s'agit mais j'ai un peu coupé avec le tennis. Je n'ai pas trop regardé le Zapping et tout ça. Je n'ai pas trop suivi...

Une question sur la fameuse pause pipi de Djoko. Vu que c'est le seul joueur à faire ça, vous comprenez que ça fasse polémique ?

(Il marque une pause) Oui, oui, oui, ça fait polémique parce qu'il l'utilise bien. C'est dans les règles, donc il n'y a rien d'interdit. La seule chose qu'il a fait et qui était interdite c'est qu'au premier tour il est sorti au 1er set pour aller aux toilettes alors que ce n'était pas autorisé. Effectivement, là on se demande s'il n'y a pas un peu un passe-droit pour lui parce que les autres joueurs ne se permettent pas de le faire, donc pourquoi lui ? Au-delà de ça, quand il prend des pauses en fin de set ou des choses comme ça, c'est autorisé. Comme l'appel du kiné, c'est autorisé. Il joue avec les règles pour essayer d'en tirer bénéfice. Il a le droit, ça fait partie du jeu.

Ça y est, Djokovic vient de remporter l'Open d'Australie et de conquérir un 22e titre du Grand Chelem, égalant Rafael Nadal. Estil le plus grand joueur de tous les temps pour vous ?

'Tennistiquement' oui, mais ça ne sera jamais le plus grand athlète de tous les temps dans le tennis.

Etes-vous plutôt Roger Federer ou Rafael Nadal que Novak Djokovic ?

Je ne suis pas fan, ni de l'un ni de l'autre. Mais en termes de personne et de caractère, Djokovic ne sera jamais aussi apprécié que les deux autres. Finalement, il est arrivé après Roger et Rafa. Ça ce n'est pas lui qui l'a décidé, mais Roger et Rafa ont radicalement changé la vision du tennis auprès du grand public. Raquette en main, oui Novak est le meilleur. Il finira avec le plus de tout : plus de Grands Chelems, plus de titres, mais il est arrivé après les autres. Malheureusement, ces deux-là avaient déjà révolutionné le tennis. C'est comme ça, il est plus jeune. Pas de chance pour lui. Mais je suis certain qu'il finira avec le plus de titres dans tous les compartiments du jeu.

Quand on a atteint un sommet en affrontant Djokovic, l'autre sommet qui serait à peu près comparable ce serait peut-être d'affronter Nadal maintenant pour vous ?

Oui, oui, bien sûr ! Jouer n'importe laquelle de ces icônes du tennis c'est quelque chose de spécial. Surtout que Novak je pense qu'il a encore quelques années en stock alors que Rafa un peu moins, il est un plus âgé aussi. Oui, ça aurait été génial de pouvoir jouer Rafa un jour.

Enzo Couacaud vs Rafael Nadal au prochain Roland- Garros... Vous validez ?

Bein, j'espère, j'espère ! En tout cas lui c'est sûr qu'il sera dans les derniers tours à Roland. Donc si je veux espérer le jouer, va falloir gagner des matches...

On a vu Nadal se blesser et déclarer forfait avant Melbourne, Djokovic avec des soucis physiques. Pensez-vous que c'est leur âge qui leur pose ces problèmes ?

Forcément, l'âge ça n'aide pas. Mais non, ce n'est pas directement pour ça qu'ils se blessent. Le tennis est un sport de haut niveau hyper exigeant et hyper dur physiquement. En fait, ils nous ont habitués à quelque chose d'hors normes parce que tous les autres ont été blessés assez longtemps : que ce soit Medvedev, Thiem ou Zverev. C'est normal de se blesser, mais Djoko et Nadal, eux, nous ont habitués à l'exceptionnel sur tous les événements majeurs depuis 15 ans. Donc aujourd'hui quand on les voit blessés on ne trouve pas ça normal ! Mais si on prend les 10 premiers, ils ont tous été 'out' sans exception, à commencer par Murray.

Quand on vous voit défier Djokovic sur plusieurs jeux, on se rend compte que vous avez un sacré talent et que sans vos blessures vous auriez pu aller encore plus haut dans votre carrière. Vous êtes d'accord ?

Peut-être, mais on ne le saura jamais. C'est comme ça. Mais là depuis quelque temps je suis en bonne santé (à part contre Novak !), j'espère le rester et pouvoir faire une année vraiment pleine et voir où ça peut me mener.

Vous avez dit dans une interview : "Des coaches m'ont dit : "T'es un joueur de Futures, reste là où t'es." (... ) "T'es un mec des îles, tu te lèves tard et tu bois du rhum"." Est-ce que ces préjugés français vous touchent ?

Je m'en fous complètement. Je ne peux ni gérer, ni conditionner ce que les autres pensent de moi. Je n'ai pas envie d'essayer. Chacun est libre de penser ce qu'il veut et d'avoir l'opinion qu'il veut. Moi ce qui compte c'est ce que moi je fais de ma carrière et comment je la mène. Aujourd'hui je suis content de la tournure qu'elle prend. Les gens penseront ce qu'ils veulent.

Voir Enzo Couacaud évoluer au plus haut niveau du tennis mondial c'est une première à Maurice et ça rend fiers vos compatriotes. Que manque-t-il chez nous pour que le tennis décolle et que de jeunes Mauriciens puissent un jour vous émuler et vivre de ce sport ?

Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour y répondre car je ne vis pas à Maurice, je ne sais pas comment le tennis fonctionne ici. Mais de mon côté je n'ai jamais reçu d'aide de Maurice. On ne m'a même jamais proposé d'aide. Quelque part, pour qu'un athlète puisse percer c'est un sport qui coûte cher, qui demande beaucoup de matériel et beaucoup de voyages. Ils ont besoin d'aide. Est-ce que le gouvernement aide ou pas les locaux ? Je ne peux pas répondre à leur place, je n'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que moi je n'ai pas été aidé, j'ai beaucoup de chance d'avoir ma famille et mes parents. On est obligé d'aider financièrement les jeunes qui veulent faire carrière si on veut qu'ils aient une chance de percer.

Quel sera le prochain Graal d'Enzo Couacaud ?

Ce serait de faire un bon Roland. On a des compétitions toute l'année mais les Grands Chelems c'est toujours un peu l'événement. J'espère faire un bon Roland parce que c'est en France, mais ce n'est pas ma surface préférée. On va essayer de bien se préparer et faire un beau tournoi. Mais personnellement, je mets un peu plus un point d'honneur sur 'Wim'...

Le parcours d'Enzo Couacaud à l'Open d'Australie

*Résultat du 2e tour, Rod Laver Arena (19 janvier): Novak Djokovic (SRB/N°4) bat Enzo Couacaud (FRA) 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-0

*1er tour, tableau principal, court 6 (18 janvier): Enzo Couacaud (FRA) bat Hugo Dellien (BOL) 6-4, 7-5, 6-0

*3e tour de qualification (jeudi 12 janvier): Enzo Couacaud (FRA) bat Dominik Stricker (SUI) 7-6, 7-6 (9/7)

*2e tour de qualification (mercredi 11 janvier): Enzo Couacaud (FRA) bat B. Klahn (USA) 6-3, 4-6, 6-4

*1er tour de qualification (lundi 9 janvier): Enzo Couacaud (FRA) bat Hugo Grenier (FRA) 5-7, 7-5, 7-6 (10/3)

Son entraîneur-adjoint. Pierre Faivre: "Enzo est sur la bonne voie pour monter au classement"

"Franchement, son parcours à Melbourne a été exceptionnel. Personnellement, ça fait deux ans que je n'avais pas vu Enzo et pour les qualif' de l'Open d'Australie j'ai trouvé que son niveau était vraiment très, très élevé. Il a été très solide. Il a progressé dans beaucoup de compartiments du jeu. Je trouve qu'il est sur la bonne voie pour monter au classement. S'il continue comme ça il peut faire de très bons résultats. (Quelle était la tactique contre Djokovic ?) Est-ce qu'il y a vraiment une tactique contre Djoko, c'est un peu compliqué... Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est que Enzo essayait plus ou moins de le fixer sur son coup droit qui est son côté 'un peu plus faible'. De fermer les angles au maximum en passant par le centre pour après ouvrir le jeu le plus possible, dès qu'il en avait l'opportunité.

C'était un peu la tactique mise en place sur le match. (Prendre un set à Djokovic sur ce dernier Open d'Australie n'est pas donné à tout le monde) Ah oui, c'est exceptionnel. Je n'arrête pas de lui dire tous les jours que pour prendre un set à Djoko il faut un certain niveau de jeu ! On ne s'en rend pas bien compte, Enzo non plus je crois, mais nous, de l'extérieur, on a vu qu'il y avait une vraie bataille ce jour-là. Au final, il y a eu de la résistance, du combat, Enzo l'a amené dans ses derniers retranchements sur certains points. Enzo n'a pas lâché tout le match et c'est ce qu'il doit retenir pour la suite je pense. Il a été excellent contre le Suisse Stricker en qualif'. Très encourageant pour la suite... "