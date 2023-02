Ile Maurice: Sécurité au travail - L'hôtel Anahita jugé coupable

Le groupe Anahita Hotel Ltd a été jugé coupable par la cour industrielle de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses employés sur leur lieu de travail. Trois de ses ouvriers ont eu des problèmes de santé après avoir procédé au nettoyage d'un réservoir d'eau au Four Seasons Hotels and Resorts à Beau-Champ. Il en ressort que l'établissement hôtelier n'avait pas procédé à une évaluation des risques quand les employés ont été appelés à travailler pour la première fois dans le réservoir d'eau.

Cet incident remonte à 2015. Trois employés du groupe avaient été pris d'un malaise alors qu'ils procédaient au nettoyage du réservoir d'eau situé sur l'établissement hôtelier. Anahita Hotel Ltd était poursuivi sous une charge de "failing to ensure, so far as is reasonably practicable, the safety, health, and welfare at work of all its employees" en violation à l'Occupational Safety and Health Act. Il en ressort que la compagnie n'avait effectué aucun risk assessment pour établir les risques pour les employés qui travaillent dans le réservoir d'eau. Pour sa défense, Anahita Hotel Ltd avait expliqué qu'elle procède chaque année à des évaluations pour la sécurité de ses employés mais n'avait cependant jamais effectué une évaluation spécifique pour le réservoir d'eau car c'était la première fois que les employés étaient appelés à effectuer ce genre de travail.

Odeur d'essence brûlée

Les employés avaient expliqué qu'ils travaillaient ce jour-là dans un espace fermé car le réservoir avait une seule ouverture. À un moment précis, ils ont commencé à avoir mal à la tête et le vertige. Leur superviseur leur aurait alors demandé de travailler sur une rotation de quinze minutes chacun. Une odeur d'essence brûlée les faisait sentir encore plus mal dans l'espace fermé. Les employés avaient alors été transportés à l'hôpital et avaient dû suivre un traitement.

La magistrate Darshini Gayan a fait ressortir que les employés n'étaient pas formés pour travailler dans de telles conditions et quand ils se sont sentis mal, la compagnie aurait dû comprendre que le système de travail n'était pas sûr et qu'il fallait mettre en place un autre protocole de travail. La cour a jugé irresponsable le comportement d'Anahita qui avait fermé les yeux sur ce qui se passait.

La cour a conclu que les trois employés étaient en bonne santé avant de commencer à travailler dans le réservoir d'eau et le fait qu'ils avaient eu les mêmes symptômes après avoir commencé le nettoyage démontre qu'ils avaient été exposés à des substances nocives. "The Court is of the considered view that the Accused Company failed in its duty to provide appropriate information, instructions and training necessary as regards the cleaning work of the said reservoir to its employees, the more as given the said cleaning work was being carried out for the first time, and thereby failed, as far as was reasonably practicable, to ensure the safety and health of its employees", a conclu la magistrate.