Ile Maurice: Pénurie d'eau - La goutte de trop à Case-Noyale

Trop c'est trop, mais pas trop pour ce qui est de l'eau. La colère était palpable à Case-Noyale lundi soir.

En effet, les habitants, privés d'eau depuis plus de trois jours, en ont eu marre. Ils accumulent des nuits blanches à attendre les premières gouttes de pluie, plus de trois jours où certains se sont couchés le ventre vide, privés d'eau pour préparer un repas décent, plus de trois jours où les habitants ont attendu en vain les camions-citernes. Lundi soir, ils en ont eu assez et ont adopté la manière forte pour que leur appel soit entendu. Les habitants de Case-Noyale et de La Gaulette ont pris d'assaut la route principale, bloquant le passage dès 18 h 30.

Mao, le plus sage et le plus courageux de tous, fait état d'une politique de get figir. "Pou al fer plis ki trwa zour pa gagn délo. Nou res soné mem isi nou. Res apel a led mem. Personn pa tann nou. Komié tan pou alé koumsa? Mo bwat somon inn res dan mo pos, pankor manzé", déplore-t-il. Pourtant, dit-il, les habitants ont depuis longtemps fait la demande pour que des camions-citernes viennent les soulager, mais ils ont attendu en vain.

Mireille Nadal déplore que ses trois enfants n'aient pu aller à l'école les jours où il y avait classe. "Comment envoyer les enfants à l'école quand ils ne se sont pas douchés. Mo bann zanfan dir mwa: 'Mama mo pa pou al lékol mwa, mo pann bégné'", s'insurge-t-elle. Elle explique que la manoeuvre de bloquer la route n'a rien de méchant mais que c'est tout simplement un moyen, qu'ils espèrent efficace, pour pousser les autorités à réagir et à répondre à leurs multiples appels à l'aide.

"Nou pann fer mové nou. Mo trouv koman bann Facebook pé dir nou pé fer sovaz, nou mové. Non. Nou zis pé réklam nou Drwa nou", ajoute une autre habitante de La Gaulette. "Kot Sandra, kot Ganoo la. Kot zot bann dépité-la", scandent d'autres habitants en voyant l'arrivée des policiers qui ont eu fort à faire lundi soir pour calmer une foule qui ne voulait qu'une seule chose : que l'eau soit...

Ce sera vers 23 h 45 que les camions-citernes feront leur apparition, sous protection policière, face à certains habitants qui se sont jetés sur un des camions, tentant d'ouvrir la portière pour s'en prendre au chauffeur. L'arrivée des camions-citernes du Nord, de l'Est et de l'Ouest de l'île pour calmer la situation aura l'effet voulu. Ce sera vers minuit que les habitants se disperseront doucement, au grand soulagement des policiers.

Un tuyau endommagé à Rivière-Noire

Alors que les habitants de la région semblaient ne rien vouloir entendre, la Central Water Authority (CWA), de son côté, se voulait rassurante. Contactée, une source au sein de la CWA explique que le problème d'eau à Case-Noyale est dû à un tuyau endommagé à Rivière-Noire lors des récentes grosses pluies. Ce tuyau alimente la région.

La CWA, étant consciente du problème, travaille déjà sur un système de déviation afin de rétablir la fourniture d'eau. Selon la même source, les autorités n'ont pas tardé à agir dans la soirée de lundi, dépêchant des camions-citernes pour apaiser la situation et calmer les habitants.