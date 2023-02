Maroc: Atténuation du recul de la valeur ajoutée du secteur manufacturier

La VA s'est établie à -1,8% à fin septembre 2022, après -2,6% un an auparavant

En se situant, en variation annuelle, à +0,9%, "la progression de la valeur ajoutée du secteur manufacturier a enregistré un ralentissement à fin septembre 2022", a annoncé la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Selon ce Département relevant du ministère de l'Economie et des Finances, "cette évolution fait suite à une hausse exceptionnelle de 7,3% l'année dernière qui a succédé à une baisse de 8,4%, à fin septembre 2020, sous l'effet de la crise de la COVID-19".

Dans sa note de conjoncture du mois de janvier 2023 (N°311), la DEPF indique que la baisse de la valeur ajoutée du secteur manufacturier s'est atténuée par rapport à son niveau pré-crise. En effet, selon les données recueillies, elle s'est établie à -1,8% à fin septembre 2022, après -2,6% un an auparavant.

La même source constate toutefois que "l'évolution, en glissement annuel, de la valeur ajoutée du secteur à fin septembre 2022, renferme un redressement de cette dernière de 2,8% au troisième trimestre 2022 et de 2,3% au deuxième trimestre 2022, après une baisse de 2,4% au premier trimestre 2022 et une hausse de 2,5% au troisième trimestre 2021".

Aussi, comparativement à la même période d'avant la crise (troisième trimestre 2019), il apparaît que la valeur ajoutée du secteur s'est améliorée de 0,7%. Selon une analyse de la DEPF, la progression, en glissement annuel, au titre du troisième trimestre 2022 a été portée par l'accélération de la croissance dans plusieurs branches d'activités.

Il s'agit, notamment, de la "fabrication de produits alimentaires et de boissons" (+10,1% au T3- 2022, après +6% au T2-2022 et +7,4% au T3-2021), la "fabrication de matériel de transport" (+18%, après +13,2% et -4,8%) et la "fabrication de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques" (+22,9%, après +0,9% et +8,7%).

Cette évolution a été aussi portée par l'accélération de la croissance dans les branches d'activités "fabrication de produits métallurgiques de base et d'ouvrages en métaux, sauf machines et matériel" (+10,8%, après +8,7% et +5,3%).

Dans sa note, la DEPF affirme que la dynamique des deux derniers trimestres se serait maintenue pour le quatrième trimestre 2022. Elle en veut pour preuve "l'accroissement du taux d'utilisation des capacités de production (TUC), au titre des deux premiers mois du quatrième trimestre 2022 de 2,1 points en une année".

Selon ses explications, cette amélioration a concerné la majorité des branches d'activités, notamment le "textile et cuir" (+10 points), l'"électrique et électronique" (+10 points), la "mécanique et métallurgique" (+4,5 points) et l'agro-alimentaire (+2,5 points), contre une baisse de 2 points dans la branche chimique et para-chimique.

A noter qu'au terme des onze premiers de 2022, le TUC s'est établi en moyenne à 72,2%, soit quasiment le même niveau atteint l'année précédente (72,3%), quoiqu'inférieur de 2,2 points par rapport à son niveau pré-crise (fin novembre 2019), a-t-elle souligné dans sa note de conjoncture.

Il est à rappeler que cette bonne tenue au titre des deux premiers mois du quatrième trimestre 2022 s'est confirmée également par le renforcement de la valeur des exportations du secteur, notamment l'automobile (+35,3%), l'électronique et électricité (+55,6%), les dérivés de phosphates (+8,6%), l'industrie alimentaire (+19,2%), le textile et cuir (+5,5%) et l'industrie pharmaceutique (+19,9%), comme l'a indiqué la DEPF dans sa note.

Soulignons enfin qu'au terme des onze premiers mois de 2022, "la valeur des expéditions des dérivés de phosphates s'est raffermie de 54,7%, celles de l'automobile de 35%, du textile et cuir de 22,2%, de l'industrie alimentaire de 21,8%, de l'aéronautique de 39,8%, de l'électronique et électricité de 38,3% et de l'industrie pharmaceutique de 5,8%", a conclu la note.

Alain Bouithy