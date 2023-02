Afrique de l'Est: La Commission de consolidation de la paix discute comment arriver à une paix durable au Soudan du Sud

Le gouvernement du Soudan du Sud, lors de son tout premier exposé, mardi, devant la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies, a présenté ses priorités, en réponse aux multiples recommandations d'orateurs de la société civile et de responsables de l'ONU.

" Notre priorité en 2023 est d'adopter une approche de 'paix au peuple' avec la facilitation du gouvernement ", a déclaré, par visioconférence Stephen Par Kuol, ministre de la Consolidation de la paix du Soudan du Sud, devant la Commission onusienne.

S'adressant aux participants de cette réunion au niveau des ambassadeurs sur la consolidation de la paix au Soudan du Sud, il a déclaré que les efforts comprenaient la résolution de problèmes persistants tels que la violence intercommunautaire, un héritage majeur de décennies de guerre.

'Construisez la paix avec nous'

" C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire seuls ", a-t-il déclaré. " Tout ce dont nous avons besoin, c'est du soutien des régions et de la communauté internationale pour construire avec nous la paix au Soudan du Sud ".

Il a souligné les progrès réalisés dans les processus judiciaire, sécuritaire et constitutionnel depuis que les parties prenantes ont signé l'accord de paix de 2018. En outre, le gouvernement " travaille dur pour rassembler les autorités traditionnelles " afin de s'assurer qu'il n'y a pas de groupes armés dans le pays.

La Commission de consolidation de la paix a eu des consultations sur la marche à suivre concernant les chapitres I et V de l'Accord revitalisé sur le règlement du conflit au Soudan du Sud.

Les suggestions comprenaient l'amélioration de la résilience des communautés locales face aux vulnérabilités existantes - y compris la pauvreté endémique, la mauvaise gouvernance, la violence sexuelle et sexiste et la mauvaise gestion des ressources naturelles - qui peuvent exacerber la violence et les conflits intercommunautaires.

Recommandations

Des orateurs de la société civile ont également informé la Commission par visioconférence et ont présenté des recommandations pour renforcer la voie vers une paix durable.

Proposant plusieurs suggestions sur la manière d'améliorer la situation fragile actuelle, une représentante de la jeunesse Adeng Leek, défenseure des droits humains et responsable de programme au sein de la Force de paix non violente, a affirmé que le Soudan du Sud n'était " plus un enfant ".

Pour surmonter des obstacles majeurs à la paix tels que le rétrécissement de l'espace civique, les pics de violence sexuelle et une déconnexion sociale massive entre les responsables politiques et la population, elle a déclaré que le gouvernement devait faire preuve de la volonté politique nécessaire pour résoudre les problèmes et favoriser la reddition des comptes.

Elle a déclaré que les responsables politiques doivent répondre efficacement aux communautés et que les autorités locales doivent s'efforcer de fournir les services nécessaires pour contrer des défis tels que les chocs climatiques et établir un espace civique sûr.

Si tout cela n'est pas pris en compte, a-t-elle averti, les gouvernements locaux n'auront pas les éléments nécessaires pour faire avancer la paix.

Des outils pour " faire la différence "

Edmund Yakani, représentant de la société civile et Directeur exécutif de Community Empowerment for Progress Organization (CEPO), a déclaré que la violence intercommunautaire s'est transformée en violations alarmantes des droits humains, notamment l'esclavage et la traite.

Ayant négocié des dizaines d'accords de paix communautaires, il a déclaré que la voie à suivre doit renforcer l'infrastructure de paix et de réconciliation actuellement faible, créer un espace pour le dialogue civique et assurer un financement transparent de la consolidation de la paix. " De tels outils peuvent faire la différence ", a-t-il insisté.

Renforcer la confiance

Le Président de la Commission de consolidation de la paix, Muhammad Abdul Muhith, Représentant permanent du Bangladesh, a présenté un nouveau rapport sur sa visite de décembre au Soudan du Sud. Entre autres conclusions, il a déclaré que des mesures concrètes sont nécessaires, notamment pour organiser des élections et atteindre le seuil attendu de 35% de participation des femmes.

Parmi les autres orateurs s'exprimant par liaison vidéo, la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies pour l'appui à la consolidation de la paix, Elizabeth Spehar, a ajouté qu'il était essentiel de donner la priorité aux efforts de renforcement de la confiance pour créer un environnement propice aux échanges pacifiques.

Soulignant la situation désastreuse du financement, Ahmed Yusuf Hersi, Conseiller politique principal de l'Envoyé spécial pour le Soudan et le Soudan du Sud de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), une organisation régionale réunissant des pays d'Afrique de l'Est, a déclaré que le cessez-le-feu actuel a permis des progrès sur plusieurs pistes, mais que des défis subsistent dans la transition vers une paix durable.

Sara Beysolow Nyanti, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies et Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Soudan du Sud, a déclaré que l'avenir dépendait de l'autonomisation des femmes et des jeunes. De plus, a-t-elle dit, il n'y aura pas de paix durable tant que la justice transitionnelle ne sera pas pleinement mise en œuvre.