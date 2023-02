Afrique: CAN U-17 - Le Congo dans un groupe relevé

La Confédération africaine de football a procédé, le 1er février, au tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans qui aura lieu du 29 avril au 19 mai de cette année, en Algérie.

La compétition mettra aux prises, pour la première fois, douze sélections reparties dans trois poules de quatre. Elle est qualificative à la phase finale de la Coupe du monde qui aura lieu du 10 novembre au 2 décembre, au Pérou.

Les Diables rouges du Congo qui retrouvent à la CAN après douze ans d'absence sont logés dans le groupe A relevé avec l'Algérie pays organisateur, le Sénégal et la Somalie. C'est pour la première fois que le Congo va en découdre avec les adversaires cités dans une phase finale de la CAN de la catégorie.

Pour leur première participation en 2011, au Rwanda, le Congo avait respectivement croisé dans la phase du groupe la Côte d'Ivoire, la Gambie et le Mali. Il avait terminé sur la troisième marche du podium et s'était qualifié pour la Coupe du monde. En 2013, au Maroc, les Diables rouges étaient derniers de leur groupe et éliminés après avoir affronté de nouveau la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana.

Depuis, plus rien, le Congo ne s'est plus aligné dans la course à la qualification à la Coupe du monde. Cette année, en Algérie, les Diables rouges nourrissent l'ambition de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde.

Outre le Congo, le Nigeria partage le groupe B avec pour adversaires le Maroc, l'Afrique du Sud et la Zambie. Le groupe C a pour tête de liste le Cameroun (tenant du titre en 2019 l'édition 2021 ayant été reportée à cause de la pandémie du covid 19) . Le Mali, le Burkina Faso et le Sud Soudan complètent le carré.