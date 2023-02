Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Vingt-cinq affaires inscrites à la deuxième session ordinaire

La deuxième session ordinaire (administrative) de la chambre basse du Parlement, dont les travaux se sont ouverts le 1er février à Brazzaville, a inscrit à son ordre du jour vingt-cinq affaires dont quatorze ratifications des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Les députés auront, pendant les soixante-dix jours que durera la session administrative, à examiner et adopter, entre autres, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, relatif à la mise en œuvre du projet " Boucle de l'amitié énergétique ". Ils sont aussi appelés à se prononcer sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération entre le Congo et le Rwanda relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatique et de service, et l'obtention de visa sans frais à l'arrivée pour les détenteurs de passeport ordinaire. A cela, s'ajoute le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération militaire et technique entre les gouvernements congolais et rwandais.

Parmi les quatorze conventions de l'OIT à autoriser la ratification, soumises sur la table des députés, il y a celles relatives aux relations de travail dans la fonction publique ; à la négociation collective ; concernant les travailleurs migrants, l'inspection du travail ainsi que l'égalité de traitement des nationaux en matière de sécurité sociale.

L'Assemblée nationale examinera, par ailleurs, les projets de loi portant gestion de l'environnement en République du Congo ; protection et assistance aux personnes déplacées internes en République du Congo ; création du Centre national de formation en statistique, démographie et planification. Il y a aussi les projets de loi portant création de l'Institut des hautes études maritimes et fluviales ; autorisant l'adhésion à l'amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Sans oublier le projet organique déterminant les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ainsi que la procédure à suivre.

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, dans son discours d'ouverture, a rappelé que la deuxième session ordinaire administrative de la quinzième législature marque la rentrée parlementaire de l'année 2023. " En tant que représentants du peuple souverain, nous sommes appelés à remettre l'ouvrage sur le métier pour augmenter la richesse nationale et, in fine, le revenu national. J'invite ainsi tous les députés à alimenter le rôle de notre chambre par des propositions de lois susceptibles d'améliorer les conditions de vie des congolaises et des congolais, ainsi que de toutes celles et tous ceux qui ont décidé de vivre ou d'investir au Congo ", a-t-il exhorté.

Selon lui, la chambre basse du Parlement assurera, au travers de ses commissions permanentes, le contrôle de l'action de chacun des ministères composant l'équipe gouvernementale, conformément à l'article 159 de son règlement intérieur. " Les missions d'enquête et d'information parlementaires sont autant d'outils à notre portée dont nous userons à bon escient dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale qui est l'unique affaire inscrite à la réunion spéciale du comité de coordination qui se tiendra sous peu ", a précisé Isidore Mvouba.

Abordant les questions d'actualité, le président de l'Assemblée nationale a salué le dialogue entre le gouvernement et les représentants des syndicats des transporteurs ayant abouti à la prise d'importantes mesures d'accompagnement " pour éviter l'escalade des prix due à la hausse des produits pétroliers ". " L'augmentation du prix du carburant à la pompe pour compter de ce jour aurait pu être fixée à plus de 5% comme dans plusieurs pays, sans la présence d'esprit du gouvernement qui a privilégié le volet social aux exigences dictées par les institutions de Bretton Woods ", a-t-il souligné.

Il s'est, par ailleurs, félicité du déblocage de la contrepartie du Congo dans la mise en œuvre du programme Désarmement, démobilisation et réintégration. " Désormais, toutes les conditions sont réunies pour le démarrage effectif de ce programme qui a vocation à apporter la tranquillité dans le département du Pool ", a-t-il salué.