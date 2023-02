Congo-Brazzaville: Handball féminin - Younes Tatby prolonge jusqu'en fin 2024

Le sélectionneur des Diables rouges séniors dames, Younes Tatby, a officiellement prorogé son contrat avec la Fédération congolaise de handball (Fécohand) pour les deux prochaines années.

Le contrat entre l'instance suprême du handball congolais et le sélectionneur de la troisième meilleure équipe du continent court jusqu'à décembre 2024, particulièrement lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cap-Vert 2024.

L'annonce de la prolongation du contrat de Younes Tatby a été officialisée le 1er février, lors d'une conférence de presse animée conjointement par le président de la Fécohand, Ayessa Ndinga Yengué, et le sélectionneur. La bonne collaboration, l'ambition pour le développement du handball au Congo et le souci de replacer le pays parmi les meilleurs sont, entre autres, les raisons de ce renouvellement.

Younes Tatby qui s'est adapté au handball congolais a pris l'engagement de faire mieux et honorer le pays. Selon lui, tout est possible surtout avec l'appui des autorités puisque la fédération lui donne les garanties qui facilitent l'exécution de son chronogramme d'activités. Le sélectionneur a confirmé qu'il assume et assumera toujours ses choix, à condition que chacun joue convenablement son rôle. Il a dévoilé, par la même occasion, un programme biennal comprenant des stages et matches amicaux.

A l'en croire, les athlètes congolaises doivent travailler davantage pour intégrer l'équipe nationale puisque la parité entre celles évoluant aux championnats locaux et celles de la diaspora rend difficile le choix. " Les portes de la sélection sont ouvertes pour tout le monde, sauf aux indisciplinées. Seules les meilleures feront partie de l'équipe. Nous sélectionnons des joueuses qui sont prêtes à tout pour le pays. Nous faisons des exploits parce que nos carrières sont en jeu et nous sommes suivis. Merci aux membres de la fédération, au gouvernement ", a-t-il expliqué.

Il a, en même temps, fait une promesse de " démissionner s'il ne joue pas la finale de la CAN 2024 ". Pour réussir ce pari, Younes Tatby demande le soutien et l'accompagnement efficace du Congo.

Des entreprises privées invitées à sponsoriser le handball

Le président de la fédération s'est dit très heureux de poursuivre l'aventure avec celui qu'il considère maintenant comme son frère. Ayessa Ndinga Yengué a apprécié les efforts de tous ceux qui travaillent pour le relèvement du handball congolais dans son ensemble et des équipes nationales et des clubs en particulier. Il a invité les entreprises privées et autres structures non gouvernementales à accompagner les fédérations à travers le sponsoring.

Arrivé à la tête de la sélection congolaise au milieu de l'année 2021, Younes Tatby a travaillé en étroite collaboration avec les Congolais qui complètent le staff technique, les membres du bureau fédéral et les autres acteurs du handball pour redonner aux fans de ce sport l'envie de suivre et soutenir les Diables rouges. Il avait, en effet, pris la sélection congolaise à quatre mois de la CAN Cameroun 2021. Il avait donné le meilleur de lui en permettant à l'équipe de terminer quatrième tout en la faisant qualifier à la Coupe du monde, douze ans après.

Pendant le mondial, le Congo a terminé meilleur du continent puisqu'il était le seul pays africain à valider son ticket pour la deuxième phase de la compétition. Les Congolaises ont confirmé leur constance sur le plan africain en participant à la CAN Sénégal 2022 où elles ont terminé troisièmes et validé, à nouveau, le ticket pour la Coupe du monde 2023 puis la CAN 2024. C'est, d'ailleurs, lors de cette compétition que Younes souhaite jouer la finale, une manière de confirmer l'évolution de la sélection.

En tout cas, le Congo vit actuellement les meilleurs moment de son handball féminin après la décennie de gloire (1970-1980) où les Congolaises menaient le peloton, dans la catégorie des séniors dames. La nécessité de voir ces exploits se pérenniser s'impose.