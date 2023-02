Congo-Brazzaville: Distinction - Trois écrivains primés par les éditions Alliance Kongo

A l'occasion de la célébration des sept ans des éditions "Alliance Kongo", la direction générale de cette maison d'édition conduite par Ramsès Bongolo a jugé bon de primer des auteurs qui font la promotion de la littérature congolaise.

La première édition du grand Prix culturel Alliance Kongo, organisée par la maison d'édition éponyme, a primé trois auteurs dans trois catégories différentes. Il s'agit du Pr Kadima Mukala Nzuji, dans la catégorie Critique littéraire, pour l'ensemble de son œuvre ; Jean François Onday-Akiéra, dans la catégorie Conservation du patrimoine culturel, et Winner Dimixson Perfection, dans la catégorie Meilleure écrivaine de l'année 2022. Ces prix remis à ces grands esprits, a souligné son organisateur, Ramsès Bongolo, ne sont pas des prix remis par simple plaisir ou par copinage. Ces auteurs sont reconnus déjà ailleurs.

François Onday-Akiéra, primé dans la catégorie "Conservation du patrimoine culturel" pour son roman Mwana Okwèmet, le fétiche et le destin, pour avoir ravivé les liens manquants de l'histoire du Congo, la mémoire surtout des populations du nord Congo qui ont subi les affres de la colonisation, a lui aussi réagi. " On dit souvent, jamais un sans deux. C'est pour dire que la qualité du roman a attiré l'attention de l'élite littéraire congolaise, particulièrement de l'Alliance Kongo qui s'est réunie et a pensé que "Mwana Okwèmet, le fétiche et le destin", méritait de remporter ce prix. C'est donc pour moi un honneur, car jamais un sans deux, et nous pensons que ça sera deux sans trois ", a-t-il souhaité.

Après son sacre, Winner Dimixson Perfection a remercié Dieu ainsi que les éditions Alliance Kongo pour ce grand Prix culturel Alliance Kongo le trophée des lumières. Seul un génie peut reconnaître et admettre un génie, a-t-elle dit, et seule une vraie lumière peut honorer une lumière. " Ramsès Bongolo est un génie, Ramsès Bongolo est un être épris de justice, d'équité. Malheureusement l'Afrique ne connaît pas ses valeurs, l'Afrique devait parler en termes d'expérience, de prospérité, de jeunesse éternelle, malheureusement l'Afrique est daltonienne, l'Afrique souffre de myopie, doublée de l'hypermétropie, et méconnaît les valeurs, méprise les génies, tente à adultérer les lumières ", a-t-elle martelé.

Pour le directeur des éditions Alliance Kongo, " l'enfant quand il atteint un certain âge, il développe d'autres caractères, une nouvelle nature. Nous sommes à notre première édition de remise des prix. Cependant, la maison d'édition est à sa septième année. Nous irons d'édition en édition pour primer les meilleurs. C'est le prix élitiste, un prix d'honneur, d'excellence que nous donnons à toutes ces grandes âmes qui méritent d'être valorisées ", a-t-il expliqué.

Notons que la cérémonie de remise des prix a été précédée par un colloque sur l'écrivaine Winner Dimixson Perfection et son œuvre. Près d'une dizaine des participants dont les professeurs d'université Marien Ngouabi ont planché sur le sujet. Le directeur de la maison d'édition Alliance Kongo, Ramsès Bongolo, les a remerciés. " Nous remercions tous ces professeurs pour avoir fait confiance à Alliance Kongo et qui de par leur présence ont prouvé que la littérature ne sera jamais morte au Congo. Et malgré les pluies, nous avancerons pour soutenir notre culture, pour soutenir notre littérature ", a-t-il déclaré.