Congo-Brazzaville: Santé publique - Le CHU de Brazzaville doté d'un scanner

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a visité le 31 janvier les nouvelles installations du scanner et de l'imagerie par résonnance magnétique au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville.

Les équipements ont été obtenus grâce à un prêt du gouvernement auprès de la Banque de développement des Etats d'Afrique centrale d'un montant de plus de 2,866 milliards FCFA. L'objectif étant de permettre au CHU de rénover ses infrastructures et ses équipements. En effet, ces appareils ont été installés depuis quelques mois par la société Ingérierie service développement.

Il s'agit notamment d'un appareil scanner encore appelé TDM tomodensitométrie de dernière génération de 80 baret, injecteur à double tête. L'appareil de radiologie est composé d'un régulateur de tension de 12 KVA, d'un groupe électrogène de 135 KVA, d'un onduleur de 100 KVA.

Le scanner peut faire tout type d'examen: scanner cérébral, un scanner qui a trait aux maladies cancéreuses. Au même moment que se réalise l'examen cardiaque du patient, on peut monitorer le cœur pour voir le rythme cardiaque de ce dernier, le diagnostic de certaines maladies grâce à l'utilisation des rayons X, on peut aussi faire rapidement et détecter précocement les maladies et confirmer les cas avérés. Plus de quinze patients par jour seront examinés moyennant une somme de 60 000 FCFA.

Par ailleurs, l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) est un examen qui permet de réaliser les images des légions qui ne sont pas visibles sur la radiographie standard, l'échographie ou scanner et de poser un diagnostic plus précis dans de nombreuses pathologies. L'IRM consiste à faire plusieurs examens : cardiaque, neurologique, vasculaire, orthopédique et toute région anatomique.

Au terme de sa visite, le ministre Gilbert Mokoki s'est réjoui de constater que les aspects de maintenance et de formation du personnel de santé ont été pris en charge. " Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que ces équipements sont installés au CHU et les outils de diagnostic à la disposition des spécialistes, des médecins du CHU et aussi des autres formations sanitaires ", a-t-il indiqué.