Afrique: Conférence des Nations unies sur l'Eau 2023 - Le Sénégal retenu pour co-présider le dialogue interactif n°4

Dakar — Le Sénégal a été retenu pour la co-présidence, en binôme avec la Suisse, du dialogue interactif n°4 portant sur "L'eau pour la coopération", à la deuxième Conférence des Nations unies sur l'Eau prévue du 22 au 24 mars prochain à New York, annonce un communiqué reçu mercredi à l'APS.

Le thème général de cette conférence est "pour le développement durable", précise ce communiqué signé de la cellule de suivi, de promotion et de capitalisation des résultats du 9ème Forum mondial de l'eau.

Le texte souligne que la co-présidence du dialogue interactif n°4 avec la Suisse, offrira l'occasion de promouvoir le "Blue Deal pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement". Elle favorisera aussi "la mise en perspective de la coopération transfrontalière et internationale dans le domaine de l'eau, la coopération multi-acteurs, la coopération intersectorielle, y compris la coopération scientifique, et la place de l'eau dans la réalisation de l'agenda 2030".

Le communiqué indique également que "le choix porté sur le Sénégal traduit le leadership et l'engagement du président de la République" Macky Sall, et de son gouvernement "dans la réalisation des objectifs de l'accès universel et durable à l'eau et à l'assainissement".

"C'est également le résultat de l'engagement international du Sénégal et de son expérience dans le domaine de l'hydro-diplomatie et de la coopération autour de l'eau", ajoute la même source, annonçant que le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a été désigné par le chef de l'Etat pour le représenter et conduire la délégation du Sénégal à cette conférence.