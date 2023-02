Congo-Kinshasa: Masisi - " La reconquête de la zone stratégique de Kitshanga devrait être une priorité du gouvernement ", selon les jeunes

La reconquête de la zone stratégique de Kitshanga, dans le Nord-Kivu, devrait être une priorité du gouvernement congolais, a rappelé mercredi 1er février la jeunesse intercommunautaire du territoire de Masisi en déplacement à Goma.

Dans une déclaration faite aux médias, un groupe de 6 jeunes notables de Kitshanga estiment que cette zone, qui a toujours été ciblée par les rebellions pro-rwandaises, dont le CNDP, revêt un caractère stratégique pour la déstabilisation de la province.

" Nous voulons que le gouvernement mette fin à l'infiltration rwandaise et ses acolytes, en protégeant les barrières et les frontières congolaises. Que Kitshanga et d'autres agglomérations occupées par le M23-RDF soient libérés au plus vite possible, car ils constituent des carrefours entre le Grand et le Petit nord ", a recommandé, Mbahilwako Akili, l'un de ces jeunes de Kitshanga.

Il a demandé au gouverneur militaire du Nord-Kivu de s'impliquer pour la reprise de Kitshanga :

" Nous voulons aussi que le gouverneur militaire veuille à ce que tous les militaires ayant des affinités avec les terroristes du M23 ne participent ni aux opérations, ni aux affrontements, voire la planification stratégique et tactique ".

Les jeunes de Masisi appellent également la MONUSCO et les troupes de l'EAC de " soutenir concrètement les FARDC dans les opérations contre cette guerre d'agression ".