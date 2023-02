Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Février 2023

Mali : Insécurité- Un policier et un civil tués dans une attaque

Au moins un policier et un civil ont été tués dans l'attaque d'un poste de contrôle mardi soir dans l'est du Mali en proie aux violences djihadistes, ont annoncé mercredi à l'Afp les autorités locales. L'assaut a eu lieu en fin de soirée dans la ville de San, située à quelque 400 km à l'est de Bamako et à 80 km de la frontière avec le Burkina Faso, une zone plusieurs fois prise pour cible par les djihadistes. Deux gendarmes, un policier et quatre civils ont également été blessés et le poste de police a été saccagé, selon le bilan de l'attaque, transmis à l'AFP par la mairie et le gouvernorat de la localité touchée. Elle a été perpétrée par "de présumés djihadistes", a assuré une source policière locale à l'Afp. Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et à une grave crise à la fois sécuritaire, politique et humanitaire. Partie du nord, la violence touche surtout le centre et l'est et s'est depuis étendue aux Burkina Faso et Niger limitrophes. (Source : Afp)

Togo : Coopération régionale- Le Premier ministre togolais a reçu le chef du gouvernement burkinabè

Selon Togo-Presse,le chef du gouvernement burkinabè, Me Apolinaire Joachimson Kyelem de Tambela, en bref séjour au Togo, a été reçu, le 1 Février 2023, en audience, par la cheffe du gouvernement, Victoire Tomégah-Dogbé. A l’issue des échanges, le Premier ministre Apolinaire Joachimson Kyelem de Tambela a expliqué qu’il est porteur d’un message de son président, le capitaine Ibrahim Traoré, à son homologue du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé. « Le chef de l’Etat m’a instruit de dire au président Faure Gnassingbé qu’il voudrait que les relations économiques entre le Togo et le Burkina Faso se renforcent. Pour lui, ensemble les pays africains ont plus d’opportunités, d’autant plus qu’ils ont les matières premières. « Donc ensemble, il est temps que nous regardions dans la même direction et que nous n’écoutions plus les sirènes venues d’ailleurs et qui nous divisent », a-t-il précisé.

Côte d’Ivoire : Soutien à l’école ivoirienne- Don d’outils digitaux de l’Unfpa au gouvernement

Ces dons, remis par l'institution onusienne, visent à accompagner l'apprentissage des élèves à travers la plateforme en ligne dénommée « Mon école à la maison ». Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa), en Côte d'Ivoire, Mme Cécile Compaoré Zoungrana, a remis 360 ordinateurs et 1.000 smartphones à la communauté éducative, ce mardi 31 janvier 2023. La ministre ivoirienne de l'Education nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a réceptionné ce lot de matériels informatiques, à son Cabinet, lors d'une cérémonie, en présence de ses collaborateurs. Selon Mme Cécile Compaoré Zoungrana, ce lot de matériels informatiques a également pour objectif de renforcer les capacités des enseignants et de toutes les personnes impliquées dans cette œuvre gigantesque qui consiste à rendre l'école accessible à travers la plateforme Mon école à la maison. (Source : presse locale)

Guinée : Gestion de la Transition- Les Usa garde un œil vigilent sur le déroulement

A en croire Troy Damien Fitrell, beaucoup de choses ont changé au cours de l’année écoulée, d’où son optimiste vis-à-vis de l’ouverture d’un autre cadre de dialogue inter-guinéen. L’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée a fait montre d’une satisfaction face à l’avancée significative des choses, jusqu’au 1er janvier, marquant le véritable début de la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis le 5 septembre 2021. « Je félicite le Gouvernement et le peuple guinéen pour avoir commencé la transition vers la démocratie le 1er janvier 2023. Lorsque je suis arrivé il y a un an, il n’y avait pas de calendrier pour le début de la transition. Aujourd’hui, nous sommes encouragés de savoir qu’en 2025, le peuple guinéen retrouvera un régime civil », a indiqué monsieur Filtrell. (Source : africaguinee.com)

Niger : Investissements - Niamey accueille un Business Forum UE-Niger

Niamey abritera, du 7 au 8 février 2023, un Business Forum Union Européenne (UE) - Niger, a annoncé M. Salvador Pinto Da França, Ambassadeur de l’UE au Niger au sortir d’une audience qu’il a eue avec le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Face à la presse, le diplomate de la délégation de l’Ue au Niger d’indiquer que l’entretien qu’il a eu avec le chef de l’Etat nigérien quelque mois après sa prise de fonction leur a permis de faire le tour de la coopération multiforme et multisectorielle, « que ce soit sur le plan de la coopération pure, sur le plan militaire et sur le plan de la sécurité intérieure ». (Source : Anp)

Benin : Drame de Dassa-Zoumè- Le directeur général de la compagnie Baobab Express gardé à vue

Le directeur général de la compagnie de transport en commun Baobab Express est gardé à vue au commissariat de Dassa-Zoumè depuis le mardi 31 janvier 2023. Sa garde à vue fait suite à l’accident du 29 janvier 2023 qui a occasionné 22 morts et 21 blessés. Selon les informations glanées çà et là, le procureur de la République a exigé qu’il soit gardé à vue pour des mesures d’enquête et de sécurité sur sa personne. (Source : acotonou.com)

Ghana : Banque centrale : Relèvement du taux directeur à 28 %

La décision de la Banque du Ghana vise à maîtriser l'inflation ayant culminé à 54,1 % dans le pays son taux directeur en vigueur au Ghana passe de 27 à 28 %. Ainsi en a décidé le Comité de politique monétaire de la Banque du Ghana. Hier mardi, lors d'une conférence de presse à Accra, Dr Ernest Addison, le Gouverneur de l'institution financière publique, a expliqué que l'ajustement à la hausse était conforme à sa stratégie de resserrement monétaire dans un contexte d'inflation. Au Ghana, l'augmentation des prix a atteint 54,1 %, portant un sacré coup au pouvoir d'achat des citoyens. La mesure de l'inflation de base de la Banque centrale, qui exclut l'énergie et les services publics, s'est accélérée à 53,2 % en décembre 2022 contre 49,7 % en novembre », a conclu le gouverneur de la Banque du Ghana. (Source :Apa)

Rdc : Messe célébrée par le Pape - Les paroles choc du pape François

« Retirez vos mains de la Rdc, elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser » : cette phrase est à la Une de la presse congolaise ce matin. Le souverain pontife a donc débuté sa visite à Kinshasa hier avec un discours « interpellateur », comme le qualifie le site congolais Politico Cd. « Dans son allocution, le pape François a interpellé la communauté internationale sur sa responsabilité dans les différents drames commis sur le continent africain en général et en Rdc, en particulier. Il a dénoncé l’indifférence et l’inaction de pays 'économiquement avancés' qui, au détriment des intérêts des populations locales, exploitent et dévalisent ses ressources naturelles. Le Pape a également demandé à la Communauté internationale de laisser l’Afrique devenir protagoniste de son propre destin. » (Source : Rfi)

Cameroun : Tribunal criminel spécial – Un ancien ministre condamné à 30 ans

Le tribunal criminel spécial du Cameroun a condamné, mardi 31 janvier 2023, l’ancien ministre des transports et de la défense à 30 ans de prison. Il a été reconnu coupable d’avoir détourné la somme de 23,943 milliards de Fcfa pour la surfacturation de l’achat de matériel de guerre au Brésil, à l’époque où il était ministre de la Défense. Son épouse Bernadette Mebe Ngo’o a été reconnue coupable de complicité de détournement de fonds publics à hauteur de 5 milliards Fcfa. La sentence a également été prononcée pour ses co-accusés. Sa femme Bernadette, écope de 10 ans de prison pour complicité de détournement de 5 milliards Fcfa. Ses anciens collaborateurs à savoir le colonel Ghislain Mboutou Elle et Maxime Mbangue sont condamnés chacun à 25 ans de prison ferme. Quant à Victor Menye, ancien directeur général adjoint de la Société camerounaise de Banque et proche de l’ancien ministre, il écope de la courte peine de 9 ans de prison ferme pour complicité de blanchiment d’environ 5 milliards Fcfa. (Source : Journal du Camroun)

Gabon : Univers carcéral - La prison de Port-Gentil dotée d’une infirmerie

La prison centrale de Port-Gentil a son infirmerie baptisée Idriss Édouard Joseph Rousselot Ogossogwé. Elle voit le jour pour permettre l’amélioration de la qualité des soins médicaux en humanisant la détention. Grâce à cette nouvelle infirmerie, les détenus seront mieux consultés. Comme l’a annoncé le gouverneur de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong, dans à travers le site Gabon Review : « Nous parlons bien là d’humanisation. La prison n’est pas une mise à mort. Elle n’est pas non plus, une mise à l’écart définitif de ceux qui s’y trouvent. Nous devrions comprendre que les prisonniers qui sont dans une situation intermédiaire de privation de liberté ont également droit à la santé et une certaine humanité de notre part ».

Maroc : Football - Le Royaume chérifien prêt à accueillir la Coupe du monde des clubs

La compétition annuelle de la Fédération internationale de football association (Fifa) s’ouvre ce mercredi au Grand Stade de Tanger, au Nord du Royaume chérifien. Pour la troisième fois de son histoire, le Maroc abrite la Coupe du monde des clubs. Du 1er au 11 février 2023, sept formations des différentes confédérations de football tenteront de succéder à Chelsea Fc (Angleterre) au palmarès du tournoi. En Afrique, seul le Royaume chérifien a eu l’insigne honneur d’organiser cette joute qui en est à sa 19ème édition. Traditionnellement, la Coupe du monde des clubs se tient en décembre. Mais elle a été décalée en raison du Mondial 2022 exceptionnellement joué au Qatar du 20 novembre au 18 décembre dernier. Outre Tanger, Rabat, la capitale, sera aussi un carrefour du foot planétaire. En 2013 et 2014, les villes de Marrakech et Agadir avaient été choisies par les autorités marocaines. (Source : Apa)

Malawi : Lutte contre la corruption- Plusieurs ministres limogés

Le gouvernement malawite est passé de 30 à 25 ministres, selon un communiqué de la Présidence. C’est un large remaniement opéré mardi soir au Malawi. Plusieurs ministres ont été remerciés. Il s’agit notamment de Patricia Kaliati, ministre du Développement communautaire et du Bien-être social, Eisenhower Mkaka, ministre de l’Environnement, Gospel Kazako, ministre de l’Information, Blessings Darlo Chinsinga, ministre du Gouvernement local, Albert Mbawala, ministre des Mines, Timothy Mtambo, ministre de l’Unité nationale et Mark Phiri, ministre du Commerce et de l’Industrie. Le président Lazarus Chakwera répond de cette façon aux soupçons de corruption pesant sur certains de ses proches collaborateurs. Élu en 2020, l’actuel homme fort de Lilongwe avait fait de la bonne gouvernance l’un de ses thèmes favoris pendant sa campagne. (Source : Apa)