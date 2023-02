Algérie: Béchar/Tourisme saharien - Quelque 37.000 touristes ont visité la Saoura

BECHAR — Quelque 37.000 touristes nationaux et étrangers ont visité la Saoura, notamment la région de Taghit, (97 km au sud de Béchar), et ce, depuis le début de la saison du tourisme saharien (2022-2023), a indiqué la Direction locale du Tourisme et de l'artisanat (DTA).

"La région de la Saoura qui recèle plusieurs potentialités naturelles, touristiques et historiques a ainsi enregistré cet afflux de touristes nationaux et étrangers, notamment durant les vacances scolaires d'hiver et les fêtes de fin d'année", a expliqué à l'APS, le chef de service du tourisme à la DTA, Abdelhamid Zahi.

"Cet afflux de touristes traduit le succès de la destination Saoura, devenue une destination très prisée par les touristes nationaux et étrangers, grâce aux efforts menés par la DTA, avec le concours de plusieurs acteurs visant la promotion du tourisme et la valorisation du patrimoine", a souligné M. Zahi.

"Les professionnels du Tourisme, les agences de voyages en particulier ont, pour leur part contribué amplement au succès de la saison du tourisme qui s'étale sur une période de sept mois, d'octobre à mai, à travers l'organisation de différentes activités touristiques et culturelles, au profit des visiteurs de la Saoura, a-t-il ajouté.

La région de Taghit qui s'étend sur une superficie de 8.040 km2, avec son immense patrimoine naturel, touristique et culturel, figure parmi les destinations touristiques privilégiées par les touristes (nationaux et étrangers).

Cette destination touristique est particulièrement connue pour ses gigantesques dunes de sables de plus de 200 mètres d'altitude, des oasis et des palmeraies plus que millénaires, en plus de son vieux ksar et ses stations de gravures rupestres qui témoignent de la profondeur historique de l'Algérie.

Dans cette localité, on peut même pratiquer le canoë-kayak (une activité sportive et de loisirs) au niveau de Guelta (lac) située à proximité de la palmeraie.

La wilaya de Béchar a enregistré, l'an dernier, 67.663 touristes dont 3.820 étrangers de différentes nationalités, a-t-on indiqué à la DTA.