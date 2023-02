Algérie: Installation de Cherif Meribai à la tête de l'Académie algérienne de la langue arabe

ALGER — Le professeur Cherif Meribai a été installé mercredi à Alger en sa qualité de président de l'Académie algérienne de la langue arabe (AALA), avec les membres du bureau exécutif, dans le cadre des efforts visant à redynamiser le rôle de cet organisme au service du développement de la langue arabe.

Présidant la cérémonie d'installation, au siège de l'Académie, le conseiller du président de la République chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Noureddine Ghouali, a affirmé que "cette Académie, relancée par le Président Tebboune, a un rôle très important dans le développement et l'enrichissement de la langue arabe, face aux défis technologiques et scientifiques actuels".

De son côté, M. Meribai a précisé que les missions de l'académie "consistent principalement à servir la langue arabe à travers son enrichissement, son développement et la préservation de son intégrité, tout en veillant à ce qu'elle soit en phase avec son temps, en tant que langue d'invention scientifique et technologique".

Le nouveau président s'est dit, en outre, engagé à œuvrer à "la réalisation de ces objectifs de manière rationnelle et scientifique, selon des plans conjoncturels", soulignant à ce propos la nécessité "d'entrer en contact avec les organismes de langue arabe en Algérie et à l'étranger pour davantage de coordination et de coopération".

Concernant le projet linguistique arabe, le même responsable a relevé que l'académie "a été chargée" de superviser ce projet sur les plans "scientifique, administratif et financier", une grande mission dont il faut s'acquitter pleinement, at-il dit, en collaboration avec les secteurs nationaux concernés, à l'instar de l'Enseignement supérieur, l'Education nationale, la Formation et l'Enseignement professionnels, la Culture et autres", a-t-il dit.

Le Bureau exécutif de l'AALA est composé du Pr. Cherif Meribai en qualité de président, et des membres: Ahmed Djaafri (vice-président), Feriel Fallah (vice-présidente), Taher Loussif (Secrétaire général) et Fatiha Kholout (Secrétaire générale adjointe), lesquels ont été nommés en vertu du décret présidentiel du 09 janvier 2023.