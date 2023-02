Ile Maurice: Mathieu Nadal décède après une agression - Sa mère - "Mon enfant considérait le suspect comme un frère"

Marinika Nadal n'est pas au bout de son chagrin. Elle ne croyait pas perdre son fils Mathieu Nadal (photo), 25 ans, qu'elle chérit tant, entre les mains d'un présumé drogué, à Beau-Vallon. Jean-Paul Favory, le suspect, a été injuste envers la victime, selon elle. "Mo garson ti pé get li kouma enn frer. Linn déza vinn lakaz resté, manz, bwar, dormi kan li ti dan problem. Zordi li na péna rékonésans pou saki nou'nn fer pou li."

Elle ajoute que le 3 décembre, Mathieu était à Beau-Vallon près de la maison du suspect. "Plusieurs personnes me disent que mon fils était souriant ce jour-là. Personne ne sait où il se rendait. Ils ont vu une bagarre éclater entre la victime et le suspect. Il demandait de l'argent à mon fils mais ce dernier n'avait la somme qu'il voulait. Au refus de mon fils, il est entré dans une vive colère et a commencé à le frapper. Il aurait tourné la main de mon fils mais ce dernier n'a pas pu se défendre car il avait subi une chirurgie au tendon."

"Il en a profité pour lui donner des coups et il n'a pas hésité à lui cogner la tête contre le mur. Mon fils a été grièvement blessé. Jean-Paul Favory est un drogué, cet argent il le cherchait pour se droguer. Il a l'habitude de soutirer de l'argent à mon fils et comme ce dernier est bon cœur, il le donnait. Get zordi linn tir so lavi. Kouma nou pou apel sa, mové santiman."

"Mon fils ne méritait pas de mourir ainsi. Il aurait pu le frapper mais lui ôter la vie ? Il ne connaît pas la souffrance d'une mère."

La victime, Mathieu Nadal, un habitant de Vieux-Grand-Port, avait été retrouvé en bordure de route à la rue Lycoris, à Beau-Vallon, le 3 décembre dernier. Il a succombé à ses blessures le 20 janvier à l'hôpital Nehru après que l'autopsie a révélé qu'il est décédé d'une fracture du crâne. Au début, la police soupçonnait un accident. L'affaire a été rapportée le 4 décembre croyant qu'il avait été victime de hit and run. Mais après avoir visionné la caméra Safe City de la région, la police de Vieux-Grand-Port a découvert que la victime était poursuivie par Jean-Paul Favory. Mathieu Nadal est resté à l'hôpital, inconscient, pendant plus d'un mois. Il n'a pas pu donner sa version des faits.

La CID de Mahébourg a procédé à l'arrestation de Jean-Paul Favory le 25 janvier sur une accusation provisoire de meurtre. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de ce drame.