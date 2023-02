Ile Maurice: La MPA accorde une licence d'opérateur de barges à Virgin Shipping Company Ltd

La société indienne Virgin Shipping Company Ltd a fait une demande auprès de la Mauritius Ports Authority (MPA) en juillet 2022 pour opérer deux barges, le Shaun 1 et le Virgin 1. Virgin Shipping Company Ltd a finalement obtenu sa lettre d'intention lundi pour opérer les deux barges ainsi qu'une licence portuaire pour la manutention des produits générés lors du de-slopping et du de-bunkering, à condition que la société basée à Moka respecte les termes et conditions dans les six mois après l'obtention de la lettre d'intention. Les trois permis sont valides pour une année.

Un pétrolier transportant une cargaison liquide ou des déchets doit être correctement nettoyé après chaque voyage pour éviter de contaminer la cargaison suivante. Idem pour les réservoirs d'huile. De plus, les navires utilisent du fioul lourd qui a une viscosité très élevée et a tendance à coller à l'intérieur des citernes. Au fil du temps, cette huile forme des couches d'une substance semi-solide, qui peut être extrêmement difficile à éliminer. Ce qui fait que les impuretés de l'huile vont coller au fond du réservoir. C'est pour cette raison que ces réservoirs d'huile doivent être nettoyés régulièrement. C'est là qu'interviendront les deux barges de Virgin Shipping Company Ltd.

Le Shaun 1 sera utilisé pour les activités de de-slopping alors que le Virgin 1 pour le de-bunkering dans la zone portuaire. Le de-slopping, ou dépotage, est le processus d'élimination de l'eau résiduelle du nettoyage du réservoir directement vers une barge. En raison de la haute pression de l'eau utilisée pour le lavage des réservoirs, un énorme volume d'eau se mélange aux huiles dans le réservoir. Ceci est considéré comme une substance dangereuse qui doit être traitée correctement et selon les procédures standard d'élimination des déchets. Quant au de-bunkering, c'est un processus de déchargement du carburant de la soute d'un navire.

En route pour Maurice

Si la barge Shaun 1, construite en 2014 et bat- tant pavillon Tuvalu, se trouve ancrée au port de Sharjah à Dubaï, la barge Virgin 1 est, elle, en route pour Maurice. La barge est attendue durant la première semaine de février. Autre particularité de cette barge : elle sera disponible en cas de marée noire. En effet, la barge est équipée adéquatement pour une meilleure gestion lors d'une catastrophe écologique, explique-t-on du côté de Virgin Oil.

Shakeel Goburdhone nommé directeur général par intérim

Il assumait jusqu'à récemment les fonctions de directeur général adjoint des services techniques et opérationnels de la MPA. Shakeel Goburdhone en est désormais le directeur général par intérim. Il remplace Aruna Bunwaree-Ramsaha qui avait été nommée à ce poste après le départ de Shekur Suntah le 11 février 2022, et avait été interpellée sous la "Prevention of Corruption Act" le 21 décembre. Il nous revient que ce serait lié au "Provident Fund" de la MPA.