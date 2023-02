Afrique du Nord: CPS de l'UA - Le Maroc pour une solution durable en Libye (Diplomate)

Addis — Abeba - L'Ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc auprès de l'Union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a mis en exergue les efforts déployés par le Royaume pour une solution durable à la crise libyenne lors d'une réunion, mercredi à Addis-Abeba, du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'UA consacrée à la situation dans ce pays.

Le Royaume du Maroc, grâce à sa politique étrangère fondée sur les principes du maintien de la paix et de la sécurité internationales, à son expérience ainsi qu'à son capital de confiance, de crédibilité et de fraternité entre les peuples libyen et marocain, a pu jouer un rôle capital dans le processus des négociations pour la résolution du conflit libyen, a réaffirmé M. Arrouchi.

En effet, depuis le déclenchement de la crise libyenne, le Maroc, a été aux côtés de la Libye et de ses institutions nationales pour apporter son soutien et l'aider à sortir de la crise, sans ingérence, ni de près, ni de loin, dans le conflit libyen, a réitéré le diplomate marocain lors de cette réunion tenue par visioconférence.

Les efforts déployés par le Maroc pour la résolution de ce conflit se manifestent par l'accueil du processus de rapprochement des points de vue divergents entre les parties libyennes, aboutissant, le 17 décembre 2015, à l'Accord de Skhirat, sous l'égide des Nations Unies. Ledit accord reste, au jour d'aujourd'hui, la base crédible d'une solution politique pérenne pour la Libye ainsi que l'unique cadre devant permettre une sortie honorable de la crise libyenne, a souligné M. Arrouchi.

Le succès de l'accord de Skhirat, des rencontres de Bouznika ainsi que d'autres initiatives visant la résolution de la crise libyenne, réside en particulier dans l'application rigoureuse du principe de la neutralité positive du Royaume du Maroc et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Libye pour garantir le respect de l'intégrité territoriale de ce pays frère, a noté le diplomate marocain.

Sur instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le Maroc soutient les efforts de négociation inter-libyens, en offrant aux protagonistes libyens un espace d'échange et de dialogue selon une approche pragmatique et pacifique mutuellement acceptable par les parties prenantes libyennes, a affirmé M. Arrouchi, rappelant dans ce sens les déterminants qui expliquent la singularité de la position marocaine, qui repose sur le soutien à l'unité nationale et la souveraineté territoriale de la Libye.

Le Maroc demeure par ailleurs attaché aux " solutions pacifiques, par les Libyens et pour les Libyens, loin de toute ingérence étrangère ou solution militaire", a notamment ajouté le diplomate marocaine.